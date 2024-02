José Cacabelos pide a la Xunta más anuncios de obras en O Grove: “Que xa é mais do que temos agora”

El alcalde de O Grove, José Cacabelos responde a las inversiones anunciadas por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en los centros educativos con un: “Benditas eleccións”, parafraseando al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El regidor señala que “dende o 2018 vimos falando da necesidade de tirar abaixo ese edifico e facer unha ampliación do colexio Rosalía de Castro pero non contestou nin a primeira solicitude de reunión”.



Una reunión que llegó este martes para anunciar el proyecto de 2,6 millones de euros para el centro educativo y que “lamentablemente, como xa nos conocemos, si o PP sigue na Xunta de Galicia sabemos que todo isto día 19 de febreiro se esquece”, espetó Cacabelos.



En todo caso, dijo, “voulle outorgar o beneficio da duda e espero que realmente cumpla a palabra e saia adiante”, aunque apostilló que “para este ano xa non vai a ser porque nos orzamentos aprobados pola Xunta non aparece un só céntimo para o colexio Rosalía de Castro. Non sei de onde conseguirá sacar os cartos, nos sorprendería”.



Mientras tanto, aprovechó la ocasión “xa que estamos en campaña electoral que parece que é o momento das ofertas e das subastas de promesas electorais”, y pidió al resto de conselleiros y conselleiras de la Xunta que “tomen exemplo e polo menos que se acheguen a O Grove e que nos anuncien, que xa é mais do que temos ata agora”, recalcó Cacabelos.

Así, recordó viejas demandas municipales como la reforma de la Rúa Luis A. Mestre, el arreglo de las aceras y alumbrado entre A Lanzada y San Vicente, la reparación de la explanada de O Corgo, la ampliación del puerto para bateeiros en Porto Meloxo y la reordenación de atraques en el puerto de O Grove con el nuevo puerto deportivo, la aprobación del PXOM, resolver el problema del plan especial de As Touzas para construir el nuevo centro de salud y la nueva tubería de suministro de agua desde Dena hasta O Grove.