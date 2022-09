Los jubilados de Portonovo tiran de ironía para reclamar un campo de petanca en O Espiñeiro

El Club de Jubilados y Pensionistas de Portonovo ha tirado de ironía para reclamar al Concello de Sanxenxo la instalación de un campo de petanca en el parque de O Espiñeiro. El colectivo ha colocado un cartel hecho a mano en un árbol en el que puede leerse “Próxima inauguración. Campo de petanca”. Con ello piden una instalación que fue “prometida en el año 2017” por el alcalde, Telmo Martín, según señala el presidente del club, Antonio Cacabelos, que añade que “todavía seguimos esperando”.



Por ello, la semana pasada los jubilados enviaron un escrito al Concello en el que se ofrecen a hacer ellos mismos el campo si les facilitan los materiales necesarios. “No es serio el tema, porque si fuese una cosa que costase dinero, lo entiendo. Pero un camión de arena lo tienen en servicios y con cuatro palos, ya lo hacemos nosotros”, asegura el presidente del club.



Tras cinco años de espera para disponer del campo de petanca, Cacabelos señala que “cuando se dicen las cosas, o se dicen para hacerlas o no se dice nada”. Además, aclara que “pasó el covid, es una actividad al aire libre y no es que sea para nosotros, sería público y en una zona que no molesta a nadie. No le afecta para nada más al parque”.