Lago acusa a Durán de mentir porque el tramo de senda litoral que falta también es de Vilanova

El Concello niega ser el culpable de que Cambados y Vilanova no puedan estar totalmente conectados por la senda litoral, como indicó el alcalde vilanovés el lunes, acusándole de no hacer un tramo que completaría el recorrido del camino que ellos acaban de adecentar desde Rego do Alcalde.



El regidor cambadés mostró una mapa de la zona para explicar que esa parte que falta no solo pertenece al término municipal cambadés sino también al ayuntamiento vecino, así que considera que Gonzalo Durán no dijo la verdad cuando ha indicado que su senda llega al límite. “A mentira ten as patas moi curtas, como xa lle demostrei cando dicía que o tanque de tormentas non se podía executar íntegramente fóra do dominio público e que era falso. O cal, por certo, aliviaría en gran medida o exceso de caudal que recibe a depuradora de Tragove”, declaró.

Según Samuel Lago, en ese punto hay un problema y es que existen dos empresas. “Nin o fixemos nós nin o fixeron eles porque unha parte está ocupada polo frontal das naves de dúas conserveiras, ubicadas tanto en terreos de Vilanova como de Cambados. É máis, o tramo vilanovés aínda é máis grande”, añadió.



El regidor manifestó que para poder habilitar senda en esta parte, justo en la conexión entre ambos municipios, habría que proceder a la expropiación de terrenos concedidos a las empresas que están en Dominio Público Marítimo Terrestre y que serían de uso de aparcamiento o similar, no las instalaciones industriales en sí. Sin embargo, habría otro problema porque Costas está siendo muy reacia a conceder permisos para actuar en estos dominios, como ya sucedió cuando no autorizó la sustitución del colector de fecales que va enterrado de Vilanova a la EDAR de Tragove. De hecho, explicó que el Concello cambadés había pedido una subvención a la línea de embellecimiento del litoral de la Xunta –como la que obtuvo Vilanova– para hacer una pasarela por encima del DPMT, pero “non a autorizaron”.



También indicó que no es partidario de recurrir a la expropiación en primer lugar: “Penso que primero habería que falar coa propiedade para ver se existe a posibilidade de chegar a un acordo”. Asimismo recordó que hace un par de años asfaltaron el vial de la costa hasta “onde puidemos”, así que “hai que recordarlle ao alcalde de Vilanova que non é quen de darnos leccións cando fixemos hai dous anos o que eles están facendo agora e menos faltando así á verdade”.



Lago considera que las declaraciones de su homólogo pidiéndole a Cambados que “se ponga las pilas” para dar continuidad al tramo de senda que han habilitado forma parte de su forma de actuar: “Buscar o conflicto é a súa salsa,”, se quejó.

Críticas de Renova Vilanova

Por otra parte, no han sido las únicas críticas dirigidas a Gonzalo Durán respecto a la senda. Desde el partido de la oposición Renova Vilanova consideran que está intentando vender que la senda litoral de San Miguel de Deiro está completa con ese tramo de 640 metros desde Rego do Alcalde que han hecho ahora. Sin embargo, “logo do trámite ata o límite con Cambados e cando se faga a eterna pasarela do Rego aínda quedaría o tramo das Patiñas, que foi prometido polo alcalde no 2016. Un tramo entre Rego e o cocedero Suárez de varios centos de metros e que aínda nin se empezou e van oito anos”, criticaron.