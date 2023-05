Lago carga contra la campaña popular: “Fisgonearon na miña vida e como non hai nada, recorren a bulos”

El PSOE cambadés acusó ayer al PP de realizar una campaña “maliciosa, difundindo bulos, ao más puro estilo Durán, que chega a Cambados da man de Sabela Fole”. Hasta el punto de que le acusa de “fisgonear na miña privada a ver se sacaban algo e como non, recorren a estas cousas”. Según su alcaldable, Samuel Lago, “o colmo dos colmos”, ha sido el buzoneo de un folleto donde alerta de que “Máis de 2.500 familias veranse afectadas pola Lei do litoral do PSOE de Sánchez e Samuel. +2.700 parcelas. Conserveiras, depuradoras e todo o porto de Tragove. Zona deportiva do Pombal. 159 edificacións”.

Esto se enmarca en la polémica de hace meses por el informe de Costas del Estado que ponía en duda la continuidad de las industrias de Tragove y edificios públicos junto a la Costa. Pero al margen de la posible confusión al nombrar la ley, pues la del litoral es de la Xunta, como señaló el propio Lago, le parece una “aberración que merece ser totalmente desmentida”, pues “non temos constancia de ningunha notificación de expediente aberto nin orde de derribo en Dominio Público Marítimo Terrestre. En cambio, si hay de vivendas e negocios de Tragove na zona de servidume, que é competencia da Xunta”. Además, el socialista aseguró quedarse perplejo al ver que el folleto incluye un mapa de la franja de Cambados afectada por el dominio marítimo terrestre, que “foi aprobada definitivamente no 2006”.

El candidato se mostró muy molesto porque ve una intención clara: “Están vendendo que é algo que facemos nós agora, cando non hai nada e, en todo caso, a Lei de Costas é de 1988. Tiña 11 anos e Sánchez 15. E a última reforma é do 2013, así que, en todo caso, sería a Lei Aragunde-Rajoy”.

En su opinión, son “actos desesperados porque os datos non lle son favorables, pero non podemos tolerar difamacións”, añadió. Por todo ello lanzó un mensaje a la popular: “A xente non é tonta, pero non se debe intentar enganala. Fagan propostas e actuales, non as vellas e fracasadas como a praia do Saco de Fefiñáns”.

“Basta de calumnias”

El PSOE de Vilanova calificó ayer de “absolutamente repugnante” las últimas declaraciones del candidato popular a la reelección, Gonzalo Durán. El alcalde dijo esta semana a respecto de la candidata socialista, María Vales, que espera que el juzgado “investigue”, porque la Fiscalía “depende del Gobierno”.

Los socialistas subrayaron ayer que “a pesar de quedar clara a manipulación, (Durán) aínda segue, agora dándolle pouco credibilidade ao fiscal”, justamente a pesar de que lo que él “presentou para denunciala foi un papel interno da Fiscalía”, evidencian.

Por todo ello, hablan de “campaña de desprestixio da nosa candidata”, haciendo un llamamiento al popular para “que deixe de facer dano” y lamentando que no se pueda asistir “a un proceso electoral democrático, un proceso electoral onde primen as ideas”.

Gestión en la Cofradía

Desde el Partido Socialista defienden la gestión de Vales en su etapa al frente de la Cofradía de Pescadores de Vilanova de Arousa. Además, creen que la “miserable” campaña de “calumnias” de la que acusan a los populares es una “espesa columna de difamacións” para “tapar as súas vergoñas” ante “a nosa denuncia por posiblemente malversación de fondos públicos” que habría quedado así, opinan. “nun segundo plano”. l