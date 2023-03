El alcalde de Cambados tilda de “ciencia ficción” el balance del PP sobre las inversiones de la Xunta

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, califica de “ciencia ficción” el balance ofrecido hace unos días por el PP sobre las inversiones realizadas por la Xunta en Cambados en los últimos tiempos.



El regidor se pregunta “onde están as obras, con nomes e apelidos” correspondientes a los 34 millones de euros mencionados por la portavoz y candidata, Sabela Fole, pues asegura que no le salen las cuentas. “Unha cousa son os investimentos realizados e outra moi distinta son os que leva anunciando dende hai anos e que aínda non se executaron”, añadió.



Es más, Lago asegura que estará “encantado” de que le concrete los 13 millones en proyectos municipales entre 2019 y 2022, pues “a Xunta mantén conxelado dende hai 14 anos o Fondo de Cooperación”, una transferencia de fondos para el funcionamiento ordinario de las entidades locales “obrigada” y “derivada da Constitución”, recordó. De hecho, cree que “dóelle especialmente” entregar ese dinero, pues “nin sequera actualizou o IPC nestes últimos 14 anos” mientras que las aportaciones por la participación en los ingresos del Estado (PIE) y el Plan Concellos de la Diputación “crecen linealmente ano tras ano”, aseguró.

Cambados no tiene comunidad de montes

También considera que no debería computar los fondos ordinarios Feder 2014-2020, pues “aínda os ten sen gastar e de chegar, o farían tarde, mal e a rastras”. Y sobre el saneamiento de la ría, se pregunta “as obras, onde están?”. Pero “mención expresa merece”, añade, las inversiones “cuantificadas como porcentaxes redondas sobre un total comarcal, incluíndo as comunidades de montes”. De hecho, ironiza con esto último, pues en Cambados no hay: “O sabe toda a veciñanza agás o PP”. Aún así, le parece “pouco crible” lo de los 18 millones destinados a ayudas a entidades, colectivos y asociaciones y sospecha que ese informe presentado por el PP es un “corta pega das inversións dalgún concello de goberno popular”.



En resumidas cuentas, “calculadora en man, debeu sumar gastos de luz, limpeza e fusibles dos colexios e o centro de saúde e aínda así, nin con toda a imaxinación do mundo chegaríase a eses fantásticos 34 millóns”, añade el alcalde de Cambados.