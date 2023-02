La justificación del Sergas sobre la atención en el PAC de Baltar al joven sanxenxino con meningitis no convence a su madre, Sandra Viñas, que asegura que “si hubieran detectado la sintomatología o al menos valorar mi insistencia, habrían tratado a mi hijo por lo que deberían y no lo hicieron, derivando en esta situación”.



Para Viñas, la culpa de lo ocurrido no corresponde al Sergas, sino a los facultativos del Punto de Atención Continuada de Baltar que atendieron al menor en dos ocasiones y con dos diagnósticos distintos, gastroenteritis y sinusitis.

Y es que para la madre del menor resulta incompresible que no se tuvieran en cuenta los síntomas y sus consultas sobre las petequias en la piel del joven y el fuerte dolor de cabeza, por los que acudieron dos días seguidos a urgencias, y en apenas unas horas, tras la segunda consulta, tuvo que ser derivado a Montecelo, acompañado por la misma doctora que anteriormente le habría diagnosticado el virus respiratorio, llegando en estado muy grave al hospital pontevedrés.

“Empezó a no tener movilidad ni ser capaz de hablar, menos mal que no lo dejamos solo. Si llega a pasar una desgracia, ¿quién responde por eso?”. “No es forma de actuar, son enfermedades graves. Que no me digan que no cometieron un error”, reprocha Viñas.



Ahora el menor se está recuperando y evoluciona favorablemente, “coordina, habla y camina, por ahora no se ven secuelas” cuenta con alivio la madre, que se pregunta: “¿Entonces que era? Una negligencia o es que en cuestión de horas aparece una meningitis sin más?”.

La historia se repite



Su caso ha recibido multitud de comentarios de apoyo, como el de Ana Poza, otra vecina de Sanxenxo que hace cinco años sufrió un caso similar con su hija de 15 meses. En su caso, también acudió al Centro de Salud de Baltar dos días seguidos y tampoco se acertó con el diagnóstico, teniendo que derivar a la bebe al Hospital Provincial y seguidamente al Hospital Clínico de Santiago ya que según le confirmaron los facultativos, “solo se podría salvar allí”.



Fue a raíz de su caso cuando en Galicia se empezaron a poner las vacunas contra la cepa W135 y su familia inició una lucha para evitar que esta situación volviese a ocurrir. Así, explica Poza, animados desde el propio hospital, denunciaron al Centro de Salud de Baltar, a la facultativa que la atendió y al servicio de Atención Primaria, e incluso echaron mano del Valedor do Pobo, sin embargo, “hoy casi cinco años después seguimos igual”, critica Poza.



Para Poza, existe una clara falta de implicación por parte de algunos profesionales y “pasotismo” ante las negligencias, y lo que deberían de hacer en caso de dudas sobre los diagnósticos es derivar los casos al hospital, ya que un mal diagnóstico “cuesta vidas”, lamenta Ana Poza.



Así, tras dar a conocer su experiencia, Poza muestra su apoyo a Sandra Viñas en las acciones que decida llevar a cabo y para lo cual ya ha solicitado al Sergas los partes de las atenciones en urgencias y la historia clínica del menor desde el pasado 19 de febrero cuando acudió a Baltar.