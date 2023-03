La Mancomunidade mediará en el conflicto laboral del servicio de basura

La plantilla del servicio de basura protagonizó esta mañana en Meis su primera concentración y su alcaldesa y presidenta de la Mancomunidade do Salnés, adjudicataria del contrato, se comprometió a intermediar al considerar “xustas as súas reivindicacións”. Hoy piden el “mínimo”: La actualización del salario conforme al IPC y con carácter retroactivo, pues lo tienen congelado desde 2016. Pero aseguran que es la gota que ha colmado el vaso, pues llevan años con “salarios precarios”, declaró uno de estos trabajadores, subrogados desde hace 20 años, en su mayoría.



Conseguir el apoyo del ente supramunicipal, que adjudicó el servicio para Meis, Vilanova y Cambados, ha sido valorado positivamente por los operarios y su representación del sindicato CIG. De hecho, lamentaban su silencio previo, aunque las autoridades alegaron desconocer el problema. El caso es que ayer Marta Giráldez se reunió “por primeira vez” con ellos y tras escuchar y analizar sus demandas, intermediará en el conflicto, pues “as administracións estamos obrigadas a velar porque os traballadores cobren un salario digno”, explicó la meisina. Citará a la concesionaria, Valoriza, a una reunión lo antes posible.

Mantienen las próximas concentraciones en Cambados y Vilanova

No obstante, los 12 trabajadores mantendrán su calendario con movilizaciones los próximos jueves en Cambados y Vilanova “ante as dilacións na negociación e porque hoxe é imposible negociar, non presenta unha proposta seria a pesar de que os empregados mantiveron unha posición superflexible”, apuntó Anxo Lúa, de la central sindical.



Reclaman la actualización del salario conforme al IPC y con carácter retroactivo desde 2016, cuando expiró su actual convenio, cuyo resto de condiciones también están sobre la mesa. Pero la cuestión salarial les parece las más urgente y tildan de “burla” la oferta de la empresa de un aumento del 1 % cuando cifran la pérdida salarial en un 15 %.

"Din que subiu todo, pero tamén para nós e aínda máis"

“Dinnos que a contrata non lles dá, que está moi xusta e que subiu todo, empezando polo combustible, pero a nós tamén, imos en coche a traballar e aínda máis, tendo en conta que levamos dende 2016 co salario conxelado. Non se queren poñer na nosa pel”, relató Santiago Pérez, conductor de camión y con 22 años de servicio.



La esperanza está puesta en la próxima reunión con Valoriza, fijada para el día 17, pero en caso de no recibir una “proposta seria”, no descartan acudir a la huelga, lo que afectaría al servicio de recogida de estos ayuntamientos. Pero es que “non aguantamos máis, levamos 20 anos de chaparrón tras chaparrón e de salarios precarios. Cobramos salarios de 1.200 euros e aínda querían quitarnos a nocturnidade, que cobramos todos como dereito adquirido. Tivemos que ir a xuízo e gañamos”, añadió el operario.



Los trabajadores han estado con diferentes empresas en estos años, pues son subrogados, y con Valoriza hasta tenían ciertas esperanzas. Según Pérez, cuando se llevó el concurso, en 2020 y ya sabía que el convenio estaba caducado, hasta les habló de “mirar o tema dos salarios e outras condicións”, pero “no lugar de ir para adiante, imos para atrás. Agora nin o mínimo”, lamentó.