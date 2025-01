“Mar de Santiago IV” invierte 412.000 euros en instruir a veinte desempleados en cocina y camarero

El pazo Vista Real de Vilanova acogió esta mañana el acto de puesta de largo de la ya cuarta edición del taller de empleo “Mar de Santiago”. El obradoiro vuelve a centrarse en un sector de gran demanda en la comarca, como es el hostelero, aportando ahora formación específica en cocina y en camarero de restaurante-bar.



La inversión de la Xunta de Galicia es de unos 412.000 euros y se ofrecen así nueve meses de clases a veinte personas en situación de desempleo que, además, y mientras se forman, percibirán un salario mensual.



En el taller volverá a tener un gran peso de la parte práctica, presumiendo de altos niveles de inserción laboral. Está previsto que los estudiantes realicen trabajos en diferentes iniciativas sociales o solidarias en el marco de esas prácticas formativas, en colaboración con el Concello.



El alcalde, el popular Gonzalo Durán, animó en el acto de hoy a los alumnos a “aprovechar” la formación. Señaló que, por cada uno de ellos, la administración pública invertirá unos 20.000 euros en este curso, por lo que les instó nuevamente a sacar el mayor provecho posible de él.



“No cometáis el error, para mí lo es, de desaprovechar las oportunidades. Yo ya oí a más de uno decir: ‘No, yo no quiero trabajar, porque tengo cuatro meses de paro’ ” al terminar esta formación remunerada. “Los cuatro meses de paro no los perdéis. Si hay trabajo, trabajad. Ya consumiréis ese paro si no hay empleo”, aconsejó a los jóvenes alumnos.

Desde la Xunta

Por su parte, el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, utilizó su intervención para felicitar a todos los participantes por haber sido seleccionados para este taller. Les recordó que se van a formar en “áreas que teñen unha gran demanda de traballadores neste momento”, por lo que los animó a “esforzarse e ser optimistas”. “Decenas de participantes das edicións pasadas conseguiron un emprego a raíz do aprendido neste obradoiro”, recordó.



Los alumnos prepararon ya y sirvieron un pequeño almuerzo a la comitiva de autoridades del acto de este jueves.