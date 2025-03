María Sancho dimite: Estos son los cambios en el gobierno de Meis

El gobierno local de Meis afronta una reestructuración tras la renuncia de la concejala María Sancho Piñeiro, una de las piezas clave hasta ahora en los dos ejecutivos de la socialista Marta Giráldez y parte del núcleo más próximo a la regidora, junto a Araceli Maquieira.

La concejala presentó hoy su dimisión, que se hará efectiva en unos días y cuyas causas, tanto ella misma como la regidora circunscriben al ámbito "estrictamente persoal".

El equipo de Giráldez tirará ahora de la lista electoral para buscar su relevo, incorporando a la siguiente persona de aquella relación electoral, Estela González, que tomará posesión de su acta en una próxima sesión plenaria.

"Agotamiento físico y mental"

María Sancho afirmó que la decisión es "difícil", pero "necesaria". Subraya que "No lo hago por desacuerdos ni por cuestiones políticas. Todo lo contrario". "A pesar de que el corazón quiere seguir, el cuerpo nos obliga a hacer una pausa". "Son motivos estrictamente personales, que requieren que, por un tiempo, me centre en cuidar de mí y en mi familia".

"Me siento con un agotamiento físico y mental que me obligan a dar un paso hacia un lado". "He aprendido que también es un acto de responsabilidad con mis compañeras, compañeros y conmigo misma decidir parar, ya que no puedo aportar, en este momento, la dedicación y entrega que el cargo y mi equipo se merecen".

"Me voy profundamente orgullosa del equipo al que he pertenecido", al que agradece estos años de trabajo.

Giráldez reconoce su labor

María Sancho se ocupaba hasta ahora de los departamentos de Personal, Igualdad, Servicios Sociales, Mayores y Bienestar Animal. La alcaldesa tuvo hoy palabras de reconocimiento en estas áreas para la edil saliente. Recordó que "puxo en marcha importantes proxectos como o Roupeiro Solidario 'O Canto da Escudeira', o Banco de Alimentos, así como todo o traballo feito ao fronte da área de Benestar Animal, que fixo que Meis sexa un referente na nosa comarca". "Un traballo de máis de seis anos, que continuaremos, de seguro co mesmo empeño, tras a restructuración do goberno".

Agradeció a María Sancho "a sua implicación persoal en cada unha das áreas que xestionou, o seu positivismo e alegría que fixo que de cada momento complicado souberamos sacar un sorriso". "María vai a seguir colaborando no meu goberno, pero dende outro lado, como una veciña máis, unha veciña que aposta por Meis, polo rural, e polo futuro do pobo no que vive".