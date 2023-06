Martín Códax presenta su programación estival con novedades como “Os Seráns en Códax” y elaboraciones del Estrella Michelín Árbore da Veira

Bodegas Martín Códax presenta su programación enoturística para este verano con importantes novedades con el objetivo de complementar las propuestas de la zona, ofreciendo experiencias únicas y con un marcado carácter Atlántico.



Como novedad, cada viernes a las 20 horas desde el 7 de julio, la bodega estrena “Os Seráns en Códax”, una propuesta, gratuita y para la que no será necesaria reserva previa, donde celebrar unos de los atardeceres insignia de O Salnés mientras suceden diferentes y divertidos eventos sorpresa.

Además, la Terraza y su Wine Bar, abierto durante todo el verano, completarán su oferta con una carta de pequeñas elaboraciones diseñada por el Estrella Michelín Árbore da Veira que ha confeccionado cuidadosamente cada elaboración para proporcionar una experiencia gastronómica única y memorable maridada con los vinos de la bodega. Desde el próximo 1 de julio, se podrá disfrutar, sin necesidad de reserva previa, de estas exquisitas creaciones de martes a sábado de 12 a 15 horas y de 19 a 21 horas.



"As Tardes do Atlántico", los miércoles de julio y agosto

No faltarán "As Tardes do Atlántico" que es ya son todo un referente y que este año contarán con nueve cocineros de diferentes zonas de Galicia. Serán muchos y muy variados los estilos de cocina que tendrán cabida en este ciclo que este año tiene como novedad, que se celebrará, a partir del 28 de junio a las 20 horas, todos los miércoles de julio y agosto. Otra de las novedades de esta nueva edición, es que los asistentes a "As Tardes de Códax" podrán disfrutar de la Terraza desde las 17 horas.

Todos los que asistan podrán disfrutar de la calidad de los productos de la zona reinventados a través de elaboraciones desenfadadas y arraigadas en el territorio que, además de respetar la materia prima, acercan notas de fusión. Cada cocinero traerá 3 propuestas gastronómicas a la terraza y serán un maridaje perfecto e innovador con el que acompañar los diferentes vinos Bodegas Martín Códax, albariños cultivados y elaborados en O Salnés.

Esta experiencia enoturística, con precio de 25 euros por persona, tendrá aforo limitado, por lo que para asistir será necesario adquirir las entradas previamente en la web www.tienda.martincodax.com. En esta nueva edición, habrá dos ventas de entradas: las de As Tardes de junio y julio se podrán comprar a partir del próximo jueves 15 de junio a las 12:00h, mientras que las del mes de agosto de venderán a partir del 6 de julio a las 12:00.