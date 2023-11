Meis repite el Pleno de subida del IBI y de la basura tras un recurso del Bloque que cuestiona su legalidad

El Concello de Meis repetirá este viernes el Pleno extraordinario en el que, hace menos de una semana, se aprobó la controvertida subida del IBI y de la tasa de la recogida de basura. El gobierno local ha resuelto repetir la convocatoria después de que el Bloque Nacionalista Galego presentase este lunes un recurso de reposición al cuestionar la legalidad de la anterior convocatoria, por una cuestión de plazos. Las dudas terminaron propiciando que el ejecutivo optase por la vía de la cautela, decidiendo repetir la celebración de la sesión.



Se trata de una cuestión netamente formal, por cuanto el fondo del asunto, que prospere la aprobación de la subida de ambas tasas, está igualmente garantizado, tanto por la mayoría absoluta del grupo socialista en el gobierno, como por el anuncio de ambos grupos de la oposición de no acudir a la cita fijada para este viernes.



No lo harán, primero, para no cobrar las dietas de asistencia, ahorrando así fondos públicos. En el caso del BNG, además, porque no quieren “participar desta chapuza”, que tildan de “Pleno da vergoña”.

Los máximos impedimentos

Los nacionalistas avanzan, eso sí, que podrán “todas as alegacións posibles para intentar parar esta inxustísima subida que afoga á nosa veciñanza”, incremento que, subrayan, se produce a pesar de que el PSOE “gañou as eleccions dicindo que son ían subir impostos. Foi un gran engano”, valoró hoy el portavoz del BNG, Xoán Manuel Vázquez.



El motivo en que fundamentaron su recurso fue que la comisión informativa se celebró inmediatamente antes del Pleno, “en lugar de con 48 horas de antelación”. “Estaban avisados, porque xa en setembro, que ocorrera o mesmo, dixémoslle que a próxima vez fixeran as comisións antes”. “Saben que facelo así é ilegal. Repetímosllo xusto antes de comezar o Pleno do venres” y, aún así, “non fixeron caso” hasta que “viron que formalizabamos o recurso”. “Vergonzoso”, lamenta el concejal opositor. Como también considera el hecho de que la nueva sesión haya sido fijada para las 9:15 de la mañana del viernes, “sabendo que todos os concelleiros excepto as tres liberadas polo PSOE temos moi difícil a nosa asistencia por mor dos nosos traballos”. Vázquez lo contrapone al Pleno sobre Parga, que en su día se fijó para las 21 horas, animando a los vecinos a asistir. Cree que el PSOE varía las horas y la publicidad sobre las sesiones en función de su “interese”.



Esperan, además, que en el ejecutivo “teñan o mínimo decoro de non cobrar as indemnizacións por asistencia”.

“Mala xestión”

Desde el PP expresaron también su “malestar” y acusan al gobierno de la socialista Marta Giráldez de “mala xestión”. Achacan a ello que el Pleno “foi declarado nulo” al “estar convocado sen cumprir a normativa vixente”. “Non se pode entender que se leve a cabo un erro deste calibre, por riba nun Pleno extraordinario e a costa dos cartos dos veciños de Meis”, valora Marta Lucio.

Giráldez habla de “mala fe”

La alcaldesa respondía que “son concelleira desde 2007 e durante todos estes anos as comisións informativas sempre se celebraron quince ou como moito trinta minutos antes do Pleno”. “Nelas estivo tamén o BNG”, incluso algunas en las que el PP “cambiou os valores catastrais”, “e o BNG nunca impugnou nada”, hasta ahora.



Tras la cuestión de forma emitida por el edil del Bloque en este pasado Pleno, “a secretaria dixo que estaba ben convocado” y se continuó con la sesión. No obstante, a su término, y visto el recurso anunciado por los nacionalistas, “a secretaria díxome que isto ía acabar no xulgado” y que “ía ocasionar moitísimos gastos en avogados, etc.” al Ayuntamiento. Por eso, “aínda que non me fai ningunha graza, volvemos convocar o Pleno”. Lo hacen tras “poñer na balanza o que custa celebrar un Pleno e, no outro lado, o que pode custar un procedemento xudicial”.



En cualquier caso, aprecia “mala fe” en el comportamiento del BNG. Añade la regidora que “eu impugnei un Pleno” siendo oposición, “pero no momento de recibir a convocatoria, antes de celebrarse, non despois dir cobrar”, arremete contra el Bloque. “Se tiñan pensado facer iso, podíano ter feito antes”. Giráldez anuncia que su ejecutivo tampoco cobrará este próximo Pleno.