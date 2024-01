Meis rinde homenaje a sus vecinos más comprometidos y no olvida las gestas del pequeño Leo y Lodeiro

El Concello entregó ayer un buen número de reconocimientos en su Gala de Meisinas y Meisinos do Ano; muchos vecinos y colectivos a los que agradecer su compromiso con el municipio en un evento que estuvo cargado de alegría, pero también de emotividad por el recuerdo de quienes impulsaron grandes acciones y ya no están, como el pequeño Leo y el presidente de la asociación Cabaleiros da Ruta Rumba, Ángel Lodeiro. En su discurso, la alcaldesa, Marta Giráldez, tuvo para ellos unas palabras de cariño y reconocimiento dirigidas a su familias, pero también quiso enviar ánimo y fuerza a otro importante colaborador de la Feira do Cabalo, Santi Abal, conocido como Cuco, que también “está pelexando contra o cancro”.



El evento volvió a estar conducido por el periodista Terio Carrera e incluyó actuaciones musicales de la Banda de Música da Vertula, acompañada por Raul & Cia y Ángeles Lago, para ir alternando la entrega de la estatuillas, que se estrenaron la pasada edición. Se trata de un bello rosetón en piedra como el de uno de los símbolos de Meis, el Mosteiro da Armenteira, diseñado por José Abal.

Los protagonistas

La nómina de meisinos reconocidos estuvo compuesta por Silvia Rodríguez Coladas, copropietaria de la finca del pazo La Saleta y escritora que ha presentado obra en la villa y que colabora con el Concello en diversas actividades. Alejandro López Sixto, “Angelito”, que regenta el llamado “Corte Inglés de Meis”, pues la taberna más antigua de la localidad es un ejemplo de aquellos ultramarinos donde puedes comprar de todo. Otro de los homenajeados fue el panadero Francisco Giráldez Martínez, Pancho, que lleva el despacho más antiguo y colabora desde hace años, de forma desinteresada, con la Festa dos Callos, aportando de su bolsillo gran parte de las raciones de pan que se consumen ese día.



La lista continuó con Antonio Diz y Ana Vidal, los padres del pequeño Leo, cuya lucha consiguió el establecimiento de una propuesta de ley para dar amparo a las familias con niños de enfermedades raras que deben desplazarse a hospitales de fuera de la comunidad. También con la asociación cultural A Baralla, por su colaboración con la carrera solidaria impulsada por esta familia, pero también con el Solifesti o la organización de la I Festa LGTBI en Meis. Y además de Lodeiro y Abal, todo el grueso de colaboradores, empresas, particulares y asociaciones que toman parte para la Feira Anual do Cabalo como Forrajes Salnés, David Fontenla Buceta, Fernando González Vázquez y la asociación Ruta Rumba. La meisina Montse Blanco Abal volvió a subirse este año al escenario por la “casa do terror” promovida en Halloween, junto a Francisco Javier Ascanio Baso, Beatriz Villar Moure, Ana Sofía Gómez y Ricardo Torrescusa Mouriño.



El Concello saliniense también quiso destacar la labor de un grupo de voluntarios que colabora activamente con la Concellería de Benestar Animal en el cuidado, atención y alimentación de las colonias felinas: Dolores Caamañao Sabarís, Antonio Diz López, María Jesús Estonllo Maqueira, Iván Pedreira Tato, María de la Merced Conde Piñeiro, Carmen Reguera Rodríguez, María Milagros Lede Fraga, Consuelo Cristina Gallo Kosiorek, María Gracia Caballos Sobrino y el párroco José Antonio Souto Míguez, quien obtuvo su segundo galardón de Meisino do Ano.