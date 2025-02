Meis tramita la declaración del conjunto de Parga como BIC para poder aspirar a más fondos

El Concello de Meis se encuentra preparando los trámites para solicitar ante la Xunta la declaración del conjunto de la casa de Parga como Bien de Interés Cultural (BIC), el máximo reconocimiento a nivel patrimonial.



Tras la compra de la propiedad por parte de la entidad local, el gobierno municipal se interesó por su rehabilitación y, por ello, tanteó la posibilidad de concurrir a alguna convocatoria de ayudas. Fue entonces cuando se descubrió que Parga está incluido en el Catálogo del Patrimonio Cultural, pero no cuenta con aquella máxima declaración BIC. Siendo así, se considera únicamente “bien catalogado”, lo que limita las opciones de la propiedad para poder conseguir fondos para proyectos de restauración de este tipo.



La alcaldesa, Marta Giráldez, explica que el Concello se había interesado incluso por una línea concreta de subvenciones con fondos europeos para la restauración patrimonial “e non cumpriamos, non podiamos optar” al no figurar la declaración como Bien de Interés Cultural.

Detalle de las ruinas en una de las construcciones | G. Salgado

El Concello dispone incluso de un anteproyecto ya redactado sobre la restauración que quiere realizar, pero la consecución de fondos de otras administraciones es clave para poder ir dando salida a las obras, que se harán por fases, debido a la evidente capacidad económica limitada de un ayuntamiento de menos de 5.000 habitantes.

Elementos secundarios

La idea del Ayuntamiento pasa por esas ejecuciones por fases y comenzando por actuaciones y edificios secundarios. Así, se empezaría, por ejemplo, por la mejora de accesos, el hórreo o el molino, algunas de estas construcciones presentes en la finca. El edificio principal quedaría para más adelante.

Museo de agricultura

En 2023 se falló el concurso de proyectos para escoger el que recogería la transformación de esta propiedad. “Canle”, obra de Adrián Río, Natalia Alvaredo y Javier Rocamonde, se alzó vencedor de aquel procedimiento.



El anteproyecto contempla dar un uso al edificio principal como museo de agricultura, permitiendo en las edificaciones secundarias otras funciones, como pueden ser la cultural, de ocio o incluso una escuela de hostelería. La transformación integral tendría un coste estimado de algo más de 1,4 millones de euros.



En otra parte de la finca, cedida a Sanidade, se construirá, a mayores, el centro de salud.