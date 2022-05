Merchi Alfonso se estrena con su primera novela "Sola y Despeinada" de la mano de Teófilo Ediciones

La vilanovesa Merchi Alfonso Leiro presentó este viernes en el Salón García de Vilagarcía su primera novela literaria “Sola y Despeinada”, que contó con la presencia de numerosos asistentes intrigados con esta historia en la que la autora mezcla realidad y ficción para relatar experiencias vitales y sentimientos con los que cualquiera puede sentirse identificado.





Se trata de su primera inmersión en el mundo literario. Merchi Alfonso era economista y empleada de banca, y después de una vida entre números, se animó a escribir esta novela que contó con el apoyo de Teófilo Edicións para su publicación con un cuidado y elegante diseño, como acostumbra el vilagarciano Teófilo Piñeiro en todos sus trabajos.









“Sola y Despeinada” rebusca en el interior para encontrar “o que ninguén che pode quitar” con diversas historias enmarcadas en lugares y paisajes de nuestra comarca, como A Illa, Caldas, As Sinas...





Para Teófilo, se trata de "un libro no que se producen sensacións, emocións e sentimentos de amizade, afecto, tristeza, angustia, soidade, desilusión, recordos, agradecementos…, pero sobre todo amor no máis amplo sentido da palabra, sen o que Merchi non podería escribir este magnífico libro".