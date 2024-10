Los migrantes llegados de Mali ya trabajan para encontrar su futuro en Sanxenxo

Desde la llegada de los migrantes de Mali a Sanxenxo dentro del programa de acogida de la comunidad, las prioridades estuvieron claras. La primera de ellas que estas setenta personas se sintieran seguras y cómodas y, la segunda, comenzar tan pronto se pudiera con clases de castellano para que, además de poder integrarse mejor en la sociedad, les fuera más fácil llegar a encontrar un trabajo y construir un futuro lejos de la guerra que asola su país desde enero de 2012.



Para conseguir ambos propósitos el Concello de Sanxenxo y la ONG Accem están colaborando juntos, también con la ayuda de muchos vecinos de la localidad que ofrecen su tiempo y aportan su granito de arena a esta causa tan humana como primordial.



Así, una vez que los migrantes estuvieron asentados y descansados en el que ahora es su hogar, el Hotel Baixamar, ubicado en la zona de Areas, el mecanismo para que comenzasen las clases fue rápido. Lo primero, señala Daniel Bóveda, responsable territorial en Galicia de Accem, fue hacer pruebas de nivel para poder organizar diferentes grupos que van desde alfabetización hasta un nivel básico de castellano.

Tras esto, las clases comenzaron a impartirse en el propio hotel, a la espera que el Concello consiguiese un local que pudieran utilizar para este fin. Y, al poco tiempo, a finales de la semana pasada, tal y como confirma el propio Bóveda, ya contaban con el espacio perfecto para dar esas clases: la casa da cultura de Dorrón.



“Queremos agradecer un ano máis a colaboración do Concello de Sanxenxo no só cedenndo espazos para poder dar as clases de castelán e os obradoiros de contextualización, senón tamén por colaborar con nós para facer diferentes actividades que temos programadas para as vindeiras semanas”, señaló Bóveda en la visita que realizaron ayer al local junto con la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago.

Por su parte, en este mismo encuentro, Lago señaló que “o Concello, o pobo, os veciños e todos imos estar outra vez á altura de esta situación”.



En la visita a estas clases y a los migrantes, Paz Lago, quiso destacar la importancia de las clases de idioma para la integración de estas personas en la sociedad. Lago, les dio la bienvenida a la localidad y no dudó en indicar que su camino hasta llegar aquí ha sido complicado.

“Sabemos que vides dun pasado moi difícil, que aínda é o voso presente, e estamos aquí para axudarvos”, les dijo a los alumnos. Solo uno de ellos, se atrevió a contarle un poco su situación, indicando que se encuentra en España desde el año 2023. “España es mejor para mí, en España el futuro es mejor para mí”, señaló el joven quién también indicó que se encontraba en este país sin ningún otro miembro de su familia.

La concejala Paz Lago, en un momento de la visita a las clases de castellano | CEDIDA

Buscan un futuro



Además de las clases de castellano la ayuda que desde Accem y o Concello ofrecen a estos migrantes es mayor. Así, también les imparten clases de contextualización en las que les explican, entre otras cosas, el sistema administrativo español, para que conozcan procedimientos y sepan en la situación que se encuentran, sus derechos y obligaciones, talleres de género... “Para poder vivir aquí esto también les hace falta”, comentó Bóveda.



Y en las próximas semanas el Concello tiene previsto ceder un pabellón para que puedan practicar deporte porque, todos están de acuerdo: el ocio también es importante para poder socializar e integrarse.



Una vez que las clases de español avancen, el objetivo se convertirá en otro: encontrar un puesto de trabajo. Uno de las ventajas que tienen estos migrantes, frente a los que llegaron en noviembre del año pasado, es que todos tienen tramitada la protección internacional por venir de un país en guerra, lo que hará que, en las próximas semanas ya cuenten con autorización para trabajar.

En este sentido, tanto desde Accem como la propia Paz Lago afirmaron que diferentes empresas de la zona se han puesto en contacto para colaborar con ellos, a pesar de que no hay nada firme. “Xa hai empresas interesadas en contratalos o que nos da pé a pensar que algún deles podería quedarse aquí traballando e empezando unha nova vida”, señaló Lago.

En este sentido, Bóveda contó que todos ellos tienen muchas ganas de trabajar y que el perfil sociolaboral es diferente entre ellos. “Cada persona é un mundo, hai xente que provén de diferentes profesións e formacións. Si é certo que o perfil que máis temos e de cara o sector servizos, marítimo-pesqueiro ou agricultura, o que temos que ver como unha oportunidade”, señala el responsable de Accem.