Un monolito para recordar el naufragio de Arnosa

La comisión en memoria dos afogados da Arnosa ya tiene fecha para conmemorar el 85 aniversario del naufragio. Será el próximo 22 de febrero en la Iglesia de San Pedro de Vilalonga a partir de las once y media de la mañana.



En el acto, sus organizadores buscan, además de rendir homenaje a cada una de las 23 víctimas de esta tragedia quieren que los vecinos de la localidad no se olviden de ellos. Para ello, en el acto, además de llevar a cabo el funeral cantado y la tradicional ofrenda de flores, este año inaugurarán una placa en la que se podrán leer los nombres de todos los fallecidos junto a la edad que tenían en el momento del naufragio.



“O que buscamos é que non se perda o recordo da traxedia porque cos anos, vaise olvidando”, cuenta Manuel Fernández, presidente de la comisión, familiar de tres de los fallecidos en la tragedia e hijo del patrón del barco que pudo salvar su vida.

Así explica que, durante muchos años el tema fue tabú en algunas casas por el daño que producía y fueron muchos los niños que quedaron al margen y no conocieron verdaderamente esta historia. “Era algo que se quería olvidar e agora nós traballamos para todo o contrario, buscamos que a xente non se esqueza do que pasou, que quede na memoria vida de cada un de nós”, señala Fernández.



Ayuda de los vecinos



Para poder llevar a cabo este emotivo acto, desde la comisión buscan la colaboración de los vecinos de la parroquia. Fernández indica que, a pesar de que la placa ya está encargada y está previsto que se fabrique en bronce, piden ayuda para sufragar los gastos de la misma y del monolito que se colocará al lado de la puerta de la iglesia, en la zona ajardinada.



“Pedimos aos veciños da parroquia que poidan que colaboren con nós e con manter vivo o recordo de estas vítimas”, señala el presidente de la comisión. Para ello ponen a disposición un número de cuenta en el que cada persona puede hacer el donativo que quiera: 2080 5069 0830 4002 2190.