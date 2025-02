Los movimientos para integrar a Xuntos en el PP hacen saltar a Somos: “Goberno ou oposición?”

Los movimientos encaminados para la integración de Xuntos por Ribadumia en el PP, cuyas negociaciones adelantó este Diario hace unas semanas, han hecho saltar a otra de las formaciones en la Corporación.



Somos Ribadumia emitió ayer un comunicado cuestionando la situación. Aunque subrayan el “respecto” a las “decisións dou­tros partidos”, “pedimos a Xuntos que aclare se está no goberno ou coa oposición”. Razonan que el edil de Xuntos, Ramiro Lorenzo, “forma parte do grupo mixto con Somos Ribadumia e BNG e iso ten implicacións”. “Non se pode formar grupo con partidos da oposición e ao tempo estar negociando integrarse no goberno”.



En Somos dan importancia a esto porque afirman que “estamos obrigados a repartirnos entre as tres forzas” del grupo mixto “as comisións informativas”, con “só unha cadeira en cada unha”. Además, deben “alternarse” en la junta de portavoces, por lo que dicen no sentirse “cómodos” con el acercamiento de Xuntos al grupo de gobierno.



En Xuntos guardaban ayer silencio, pero ha trascendido por varias fuentes el aumento de las tiranteces entre esta formación y Somos al hilo de estos movimientos. Sí indican que “nas comisións podemos asistir todos e todas aínda que non sexamos os voceiros da mesma”.



En Xuntos también declinan por el momento arrojar luz sobre el desenlace de unos contactos que no niegan con el PP. Desde la arena política ribadumiense se ponen ahora todas las miras en el calendario de congresos que anuncia el PP provincial.