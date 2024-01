Muere Dositeo Valiñas, el querido y centenario párroco de Ribadumia

Ribadumia llora el fallecimiento de su cura párroco, Dositeo Valiñas. El sacerdote, uno de los más queridos de la comarca de O Salnés, celebraría en unos días su 103 cumpleaños.

El Concello anuncia que se decretarán tres días de luto oficial, "nos que as bandeiras ondearán a media asta e co crespón negro". Además, la entidad local convoca también un minuto de silencio el próximo viernes día 26, a las 13 horas, frente a la Casa Consistorial. Al margen de las exequias, será esta una oportunidad para que todos los vecinos puedan mostrar su "respecto e condolencias" por el fallecimiento.

Dositeo Valiñas, párroco de Ribadumia y de Leiro, ejerció prácticamente hasta el último momento, siendo uno de los curas más longevos de España en activo. Además, fue nombrado en 2011 Hijo Adoptivo del municipio, una de las máximas distinciones según el reglamento de honores del Ayuntamiento.

En este 2024 se cumplen además 80 años de su llegada a Ribadumia. Fue en 1944, con apenas 23 años, como coadjutor de Jesús Varela Campos, siendo nombrado ecónomo-administrador de la parroquia tras el fallecimiento de este y párroco desde 1947.

Hizo en esta localidad de O Salnés prácticamente una vida entera. De carácter afable, cercano, de admirable buen humor y siempre dispuesto a ayudar con una sonrisa, el propio Ayuntamiento valora que "durante todo este tempo foi moito máis que un sacerdote para os veciños e veciñas do concello, pois a súa figura estivo ligada ata o último momento ó deporte e a cultura entre outras moitas". No gustaba de los grandes fastos, pero eso dio igual: era tan querido que recibió numerosas muestras públicas de cariño y agradecimiento en Ribadumia. Cada 7 de febrero, día de su cumpleaños, la parroquia y el Concello se volcaban en acompañarlo en la efeméride. También tanía muy buena relación con la prensa y los medio de comunicación. En alguna de las entrevistas que concedió a Diario de Arousa, preguntado por su secreto para llevar tan bien los años que lo llevaban a través de un siglo entero, confesó con su buen humor habitual que no tenía secretos, salvo, quizás, que "non me maquillo".

Profesor de religión en su día en el colegio Julia Becerra Malvar, arcipreste, incluso corresponsal de prensa, "colaborou na fundación e expansión de moitas das asociacións e clubes que coñecemos hoxe en día como poden ser o CD Ribadumia, o Naútico o Muiño ou o Plantel Xuvenil entre moitas outras actuacións".

"Foi capaz de gañarse o cariño dos seus feligreses xeración tras xeración, sendo moitos os que agora o botaremos de menos". Por eso, por todo, desde la administración local "trasladamos o noso pésame a familiares e amigos nestes momentos difíciles".

[Habrá ampliación]