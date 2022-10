El Museo Cabanillas ya es un referente para visitas escolares y suma una obra de Plácido Castro

Hace más de un año que el Museo Ramón Cabanillas de Cambados abrió sus puertas tras varios de desarrollo de la idea y ejecución. Unos meses en los que se ha convertido en un referente para las visitas escolares didácticas sobre la figura del “poeta da raza”, como comenta el concejal de Cultura, Tino Cordal, quien destacó la llegada de excursiones de diferentes lugares de las cuatro provincias gallegas, aunque también ha sumado visitas organizadas de adultos, como una reciente procedente de Portugal.



El proyecto museístico es moderno y enfocado a divulgar la vida y obra de Cabanillas de una manera amena, pues para el estudio e investigación en profundidad ya se habilitó su casa natal. Y es un proyecto vivo que precisamente ayer sumó una nueva obra a su colección; una acuarela de ese mismo inmueble pintada por un veinteañero Plácido Castro, según calcula una de sus hijas, Susi Castro. Forma parte de la colección que heredaron ella y sus hermanos y consideraban que a su padre “gustaríalle moito que estivera aquí porque admiraba moitísimo a Cabanillas; amaba a poesía”, explicó su descendiente.



La donación se realiza a través de la Fundación Plácido Castro que preside y que además acaba de publicar la segunda biografía de este “outro ilustre cambadés”, como señaló Cordal. Sale 25 años después de la primera y supone un salto importante, pues además de estar firmada por el periodista Xulio Ríos y Castro, “é moito máis completa, saése do normal das biografías e inclúe a súa visión do mundo, as tarefas que desenrolou en política, traducción, pintura, Irlanda, a BBC...”. Próximamente habrá presentaciones oficiales.