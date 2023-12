El Nadal de Meis innova con un nuevo certamen de decoración y rascas con 3.000 euros en premios

El Concello de Meis celebrará su Navidad por todo lo alto, con citas tradicionales como el XII Mercado do Galo de Corral –con una subida de precio por la inflación– y algunas novedades, pues suma un nuevo concurso –de decoración de fachadas de viviendas– y su campaña en colaboración con el comercio y la hostelería se hará mediante rascas con premio instantáneo y hasta 3.000 euros en vales.



El gobierno local encabezado por la alcaldesa, Marta Giráldez, se rodeó ayer de meisinos implicados en las celebraciones de estas fechas, las cuales también contarán con el tradicional alumbrado, aunque con encendido tardío respecto a la moda actual. Será el día 15 y sin pompa, pero “máis que suficiente para disfrutalo”, expuso la regidora, recordando que el año pasado tomaron la decisión de moderar el número de días ante el elevado precio de la electricidad y por cuestiones medioambientales.



En cuanto uno de los actos más singulares de la Navidad meisina, tendrá lugar el miércoles 22 con diez vendedoras ofertando 220 gallos de 4,5 kilos en adelante y tras nueve meses de cuidadosa crianza, además de un showcooking, a las 12 horas, con el Obradoiro de Hostalería de O Salnés.



Una de las criadoras, Maricarmen Monteagudo, explicó que se ven obligadas a subir un euro el precio, hasta los 12 el kilo, ante el encarecimiento de los costes de la vida. Ya lo notaron en 2022 y lo subieron a 11, teniendo en cuenta también que lo mantuvieron en 10 durante muchos años. Y es que relataron que, si bien ya no lo toman como un negocio, pues no ofrece beneficios para una dedicación plena, “polo menos, que non perdamos cartos”, explicó.



Es tan así, que en sus familias no hay relevo generacional para una cría que precisa de atención constante. “Non podes deixarlle comida e marchar uns días como no caso das galiñas”, resumía una de ellas. Y eso que el producto cada vez suscita más interés. De hecho, el año pasado vendieron todo en unas horas y hubo quien se quedó sin gallo.



En cuanto al resto de la programación navideña, habrá segunda edición del concurso de postales para niños de tres a 16 años de edad –la ganadora se usará como felicitación institucional– y la quinta del certamen de decoración de escaparates y locales. La novedad es uno para particulares que decoren fachadas, puertas exteriores, etc. En todos los casos, habrá premios para los mejores y siempre consistirán en vales para gastar en el comercio y la hostelería.



Con estos sectores también hay una campaña especial. Se llama “Este Nadal prémiate en Meis” y busca incentivar el consumo local. Los clientes recibirán un rasca donde se les indicará al momento qué han ganado. En total, se repartirán 3.000 euros del siguiente modo: 32 vales valorados en 45 euros y 64 de 25.

Ludoteca y otras citas

La habitual ludoteca para conciliar tendrá lugar los días 22, 23 y 24 y el día 30, la banda de A Vertula y otros artistas ofrecerán un concierto de temática Disney. Ya en enero, no faltará la recepción de los Reyes Magos en la Praza España y si el tiempo lo permite, harán un recorrido en descapotable. La fiesta incluirá animación, música y reparto de regalos. Por cierto, el Concello, como siempre, dará ayudas para la compra de juguetes nuevos. Sí pide donativos para el Banco de Alimentos, el cual, gracias también al Solifesti, podrá repartir productos frescos. También ese mes (día 27) tendrá lugar la Gala Meisinos do Ano. l