Nadie puja por la gasolinera del puerto de Meloxo y San Tomé y Ribeira reciben tres ofertas

Portos ha declarado desierto el procedimiento para encontrar una empresa que explote la gasolinera del puerto de Meloxo (O Grove) tras no haberse presentado ninguna oferta. En el caso de las estaciones de San Tomé y Ribeira sí ha habido empresas interesadas, en concreto, tres.



El proceso se encuentra en la fase final para la adjudicación y fue convocado a mediados de abril para el otorgamiento de las concesiones necesarias para la explotación de las estaciones de suministro de cinco puntos.



En el caso de la gasolinera de San Tomé, la oferta presentada se corresponde a la empresa Lindner Jet and Bike. Cabe recordar que la estación cambadesa lleva un par de años cerrada después de que el ente público no le prorrogara la autorización a la sociedad que la venía explotando. La afectada recurrió la decisión ante la justicia, pero la sentencia no fue favorable a sus intereses y según una de 2021, no logró la ampliación porque había “un informe adverso a prorrogar por segunda vez la concesión”.



También la de Meloxo lleva años cerrada y seguirá un tiempo así después de que no haya interesado a ninguna sociedad. Está por ver si Portos de Galicia lo intenta de nuevo en un procedimiento futuro. En la misma situación quedó la gasolinera de Portocubelo, que también estaba incluida en este procedimiento.

En el caso de Ribeira, en esta licitación se ofrecían dos puntos de suministro: uno para dar servicio a vehículos, y por el cual puja la empresa Enilive Iberia, y otro solo para embarcaciones, al que ha presentado oferta Galp.



Según el pliego de condiciones el plazo de vigencia de la concesión será de 50 años.