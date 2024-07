El nuevo contrato de la guardería de Cambados sale por 1,7 millones y flexibiliza el servicio

El Concello de Cambados espera llevar al próximo Pleno los pliegos para licitar la gestión de la guardería municipal de A Pastora. El contrato será de un máximo de cuatro años –incluidas dos prórrogas– y el precio total asciende a 1,7 millones de euros. Además, ha realizado nuevos cambios en el reglamento de funcionamiento porque “non estaba sendo un verdadeiro servizo de conciliación”, explica el concejal de Ensino, Liso González.



El contrato con la actual concesionaria lleva caducado desde hace cinco años y la escuela infantil viene funcionando con pagos puntuales y prórrogas. Así las cosas, resultaba imperioso volver a sacarlo a licitación y la administración dio algunos pasos, sin olvidar que hubo una pandemia de por medio. No obstante, a su entrada en el gobierno –el año pasado–, el edil nacionalista observó la necesidad de realizar más modificaciones, pues asegura que eran necesarias.



Para empezar, se ha vuelto a cambiar el reglamento. Según González, lo realizado en 2022 “fíxose a correr, urxía para incluír o dereito á gratuidade, pero non se cambiaron algunhas cousas, así que non funcionaba como un verdadeiro servizo de conciliación, máis ben estaba plantexado como unha escola infantil de 3 a 6 anos”. Esto se veía, explica, en cuestiones como el tema de los días de apertura al año.

Así, detalla que se viene realizando un cierre por mantenimiento que ahora se suprime y si bien se cierra los festivos, no se hacen “puentes”, por decirlo de algún modo. Por ejemplo, en Semana Santa los días que no son festividad abrirá igualmente.

Productos de proximidad

Así las cosas, se espera dar más flexibilidad a los padres. De hecho, esta fue una cuestión planteada hace no mucho por familias usuarias y también temas relacionados con el menú del comedor. Según el concejal, los pliegos recogen que la empresa adjudicataria deberá apostar por productos de proximidad, “co obxectivo de buscar unha maior calidade e se prohiben precociñados, como as croquetas, ou procesados, tipo as salchichas”.



El edil de Ensino explica que también se han tenido que actualizar las tasas para igualarlas al precio público, pues estaban un poco más bajas que las establecidas por la Xunta y deben coincidir, estando dentro del programa de gratuidad.

Estudio económico

El Concello encargó la redacción de los pliegos a una empresa externa y en su estudio económico señala que la previsión es recaudar unos 182.904 euros al año procedentes de la subvención autonómica por la gratuidad del servicio, que son 7.000 euros por línea (Cambados tiene nueve), y el equivalente a la tasa bonificada que corresponden a los usuarios. Y teniendo en cuenta que el gasto por año del servicio es de unos 412.000 euros, el Concello tendrá que asumir con fondos propios 229.000 euros. El contrato sale a licitación con un valor total de 1,7 millones porque es por dos años, más dos de prórrogas a revisar de una en una. Antes era por cuatro, pero “pensamos que é un modo de evitar que a concesionaria se poida relaxar”.



También se contempla una subida lineal anual del 2 % en previsión de posibles subidas salariales. La adjudicataria debe, como mínimo, subrogar el contrato de los 15 trabajadores actuales.