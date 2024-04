La ocupación en O Grove ronda el 56 % en una Semana Santa “agridulce” para la hostelería

La Asociación de empresarios Emgrobes realizó un sondeo entre varios miembros de hostelería titulares de hoteles, campings y apartamentos, los días previos a la Semana Santa y la ocupación rondó una media de 56 % a pesar del mal tiempo que azotó a toda la comarca durante los días festivos. Desde la agrupación explican que alguno de los hoteles incluso no abrió sus puertas, y que las parcelas de las tiendas de campaña de los campings apenas se llenaron, al contrario de lo que pasó con los bungalows que sí tuvieron una amplia ocupación.



Según confirman desde la entidad, en el últimos días se esperaba aumentar la ocupación hasta el 70 % o 80 %, en el caso de que mejorase el tiempo. Muchos de los encuestados afirman que el primer fin de semana, debido al tiempo soleado, las expectativas eran buenas y la ocupación muy superior, pero que no se acababan de completar las reservas de última hora ya que hacía tiempo que se preveía una Semana Santa pasada por agua.



Aun así, las calles de O Grove se vieron ambientadas por turistas con sus paraguas, y los visitantes más fieles acudieron a disfrutar de los paisajes y gastronomía del municipio meco.

"Chafar os plans"

Desde Emgrobes explican que la sensación es “agridoce”, ya que “a Semana Santa este ano cadrou moi cedo” y por delante quedan varios meses antes de la temporada estival que, de seguir así el tiempo, “podería chafar os plans de consolidación de emprego de moitos empresarios que si non melloran as previsións, non poderán aguantar ó persoal contratado nestas datas”.



En cuanto a la restauración la sensación es similar. Aunque sobre todo el jueves, viernes y sábado, muchos de los restaurantes y taperías cubrían expectativas, la sensación de la mayoría es que fue una “lástima non poder aproveitar a cantidade de terrazas que temos na vila, polo que algún non fixeron as contratación de última hora e aguantaron o tirón co persoal fixo”.



Sin embargo, el optimismo sigue siendo el ánimo, esperando que mejore el tiempo y que, al menos los fines de semana primaverales, los visitantes se animen a acudir a la villa “tendo en conta o tirón gastronómico e a multitude de rutas de sendeirismo, como as do Padre Sarmiento e a variante espiritual que nos últimos tempos teñen cada vez máis adeptos tamén en O Grove”.