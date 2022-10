La oposición acusa a Martín de “botar balóns fóra” y de “vender fume” con la sanidad

Las palabras del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en las que defendía su gestión y la de la Xunta y aseguraba que los partidos de la oposición y la plataforma SOS Sanidade tratan de “aprovechar las carencias para hacer alarmismo sanitario”, han provocado las réplicas de PSOE y BNG.



Los socialistas señalan que “é incomprensible a falta de autocrítica por parte de Telmo Martín, botando balóns fóra para culpar ao Estado pola situación da atención primaria en Galicia, e en especial en Sanxenxo, cando as competencias en materia de sanidade foron transferidas a Galicia dende fai moito tempo”. Así, consideran que la publicación en redes sociales del regidor “é un mecanismo para protexerse do aluvión de críticas polo estado do centro de saúde de Baltar”.



En cuanto a la iniciativa para captar tres médicos durante el verano con vivienda gratuita, la portavoz del PSOE, Ainhoa Fervenza, afirma que “non foi ningún éxito”. Por ello, ha expresado que “non sei como non se lle cae a cara de vergonza a Telmo Martín ao sacar rédito” de una medida que tacha de “nefasta”.



Por su parte, el BNG ha respondido al alcalde también en las redes sociales, asegurando que “hai que ter a cara moi dura, pouca vergonza e ningún tipo de escrúpulos”. De este modo, los nacionalistas indican que las palabras de Martín son “medias verdades e moitas mentiras” con las que queda “en evidencia a incapacidade da Xunta do PP en xestionar a sanidade pública”.



Asimismo, destacan que “os seus propios votantes están a sufrir e moito o deterioro e todas as carencias” en la atención sanitaria. La formación nacionalista añade que “é moi triste que con unha maioría absoluta teña que dedicarse vostede a facerlle oposición a oposición” y tildan a Martín de ser “o rei de vender fume unha e outra vez”.