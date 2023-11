La oposición habla de “informe falso” y se desvincula de la “ilegalidade” en Cabanelas

Todos los grupos de la oposición en Ribadumia se posicionaron ayer en contra de la modificación puntual 5 del PXOM que el gobierno local vuelve a llevar hoy a Pleno para intentar su aprobación. La iniciativa pretender cambiar la calificación de una bolsa de suelo lindante al actual polígono industrial de Cabanelas, cambiándolo de rústico a industrial. No obstante, la naturaleza de la parcela descrita en la memoria encargada por el Ayuntamiento a una empresa externa, no concuerda con la situación real de ese suelo: En el papel se señala la ausencia de edificaciones, pero allí hay efectivamente una nave industrial ya levantada, sobre la que incluso pende una resolución de la APLU declarándola ilegal y ordenando su demolición, tal y como adelantó este Diario esta semana.

El Bloque alerta sobre una posible irregularidad: “Cada concelleiro é responsable do que faga co seu voto”



Las reacciones no se hicieron esperar. “Ilegalidade”, “informe falso”, “irregularidades” y hasta una petición de retirada del punto de la orden del día. Con todo ello salió al paso ayer la oposición al completo, con duros reproches a este procedimiento.



PSOE: “Ilegalidade manifesta”

Los socialistas explican que “non queremos votar en contra do desen­rolo industrial”, pero sí anuncian su voto negativo a este punto si nada cambia hasta entonces. “Non podemos votar a favor dunha ilegalidade manifesta”, valora desde el grupo Pepe Lede. En el PSOE reciben el nuevo intento de aprobación “con incredulidade e sorpresa”, por cuanto “o que se está levando agora (a Pleno) é exactamente o mesmo” que, ante las dudas surgidas, se acabó retirando del Pleno en septiembre.



Como avanzó este Diario, la APLU ya había levantado en 2021 acta sobre las obras declaradas ilegales en esta parcela, aunque posteriormente, la memoria encargada por el Concello y presentada ante instancias como la Consellería de Medio Ambiente describía ese suelo como carente de construcciones. Pero los socialistas van incluso un paso más allá, afirmando que el Concello era “plenamente consciente” de actuaciones irregulares con destino a construcción en esta bolsa de terreno ya en 2020. “O Seprona denunciou entón e remitiu un oficio ao Concello” por lo que entonces era el inicio de obra, con movimientos de tierra y desmontes. “O que fixo daquela o Concello foi o correcto, enviando un técnico municipal que levantou acta de inspección” de estas actuaciones. “Non entendemos”, razona, “como é posible que agora o alcalde leve a aprobación unha modificación puntual sobre unha parcela na que hai unha orde de derribo da APLU” y cómo esa nave efectivamente construida no aparece en la documentación del cambio urbanístico. “As cousas non cadran”.

Xuntos: “É feito a propósito”

Desde Xuntos por Ribadumia, Ramiro Lorenzo trabajaba ayer en la elaboración de un escrito que presentará para pedir la retirada del punto de la orden del día. “Todo o procedemento é falso”, valora. “Vese claramente que non é un erro, é feito a propósito”. El hecho de que en las ortofotos incluidas en la memoria del Concello no aparezca la construcción —pero sí se vea, por ejemplo, en otras tan populares como Google Maps—, lleva al grupo a sospechar que “buscaron a referencia cartográfica que lle viña ben”. “Os técnicos que fixeron o proxecto din que estiveron falando cos núcleos próximos de vivendas, que fixeron unha comprobación in situ... Se a fixeron in situ non poden dicir que non viron a nave”, evidencia.



A mayores, considera que “para xustificar un dos requisitos” de la modificación, como es “o interese público”, “alegan que é demandada polos veciños unha maior cabida de chan industrial. Pero é falso. Porque a ocupación actual neste parque industrial de Cabanelas ronda o 30 % e estamos a falar dunha ampliación de once ou doce mil metros cadrados, que en realidade son uns catro mil, porque o resto xa están ocupados por esta parcela” donde está la nave. Así pues, temen que el procedimiento se haya hecho “para favorecer a unha empresa amiga”: “Faise un informe falso e a tirar para adiante”, arremete. “É un clarísimo agravio”.

Somos: “Ocultaron datos”

En Somos afirman que “a documentación que nos entregaron” en el Concello “non se corresponde coa realidade”. “O goberno local ocultoulle información ao Pleno, á Xunta, a todo o mundo. Pretender levar a Pleno documentación falsa é actuar de xeito moi pouco serio”. Y lo ilustran con que “o expediente da APLU nin sequera figura na documentación relativa a esta modificación do PXOM”, lamenta Enrique Oubiña. “Levar a aprobar documentos que non se corresponden coa realidade é delicado, cando menos”.



“Ten todas as trazas de ser unha actuación con favoritismo cara unha empresa ou particular e non tanto o que se di de que se quere mellorar o polígono industrial”. “É que ademais, sería unha ampliación ridícula” si se tiene en cuenta el volumen de suelo industrial ganado frente al conjunto del parque empresarial.

Entienden que “a realidade é clamorosa” y en Somos también adelantan que “non podemos apoiar” la aprobación del punto.

BNG: “Un amaño”

Para el Bloque, el gobierno popular ha pasado del “ti vai facendo que nós non miramos” a la “segunda etapa, o ti vai facendo que xa nós cho amañamos”. Consideran que existe un “perigo” para “calquera actuación dos veciños”, “xa que está instalada a inseguridade total”. Hacen además un llamamiento al voto en conciencia, alertando “de que cada un dos concelleiros é dono do seu voto e son tamén responsables do que fagan” con él.



Vanessa Fariña añade que “todo o que estamos vendo non é unicamente responsabilidade de un, senón de todo o grupo que o apoia. É por isto que deberían valorar se este é o camiño polo que queren continuar. É evidente que alguén deberá dar un paso á fronte e recoñecer que todo isto é un erro e asumir responsabilidades”. Denuncia además “trabas” en el acceso a la documentación y que no se les haya hecho entrega de toda la solicitada.



Este Diario intentó recoger ayer una valoración del alcalde, pero no fue posible. El Pleno donde se abordará el asunto será hoy, desde las 20 horas.