Oubiña tras el cisma en IR: "Se querían cambiar as formas do PP, aí están os ataques e ameazas"

Somos Ribadumia acusa a David Castro de “usar a Alcaldía para promover a súa carreira no PP” y censura también a las concejalas de IR que abandonan el gobierno, al asegurar que "dimiten, pero non dimiten".

El grupo opositor sostiene que se trata de “dúas dimisións en diferido, en formato gato de Schrödinger, dimiten pero non dimiten”. “Dimiten das responsabilidades, pero manteñense no partido apoiando a David Castro”, censuran.



El portavoz y candidato de Somos, Enrique Oubiña, además, al hilo de las explicaciones dadas por ambas concejalas, incide en que “se o seu obxectivo era cambiar as formas de goberno do PP, tamén fracasaron e, senón, aí están as declaracións en plenos de Pilar Martínez atacando a miña vida privada e outros ataques de xente do seu partido que publicamente esas dúas concelleiras defenderon”, “as ameazas a veciños e persoal laboral do Concello, as prácticas oscurantistas, ocultando información de todo tipo e das que as concelleiras foron e seguen sendo cómplices e mesmo artífices nalgún caso”, arremetió el concejal en declaraciones hechas públicas ayer.



“En política os feitos falan por nós, e os feitos de Pilar e Mar contradín moito do que agora expoñen”, concluye el portavoz y candidato de Somos Ribadumia.

"Ambición desmedida de David Castro"

Las críticas de Somos hacia Castro le reprochan también una “completa falta de ética, de dignidade e de moralidade política”. Porque consideran que “o normal, tamén o ético e o respectuoso” hacia las siglas a las que aún pertenece, IR, sería que “dimitise dos seus cargos municipais” y “a partir de aí que se centrara en facer campaña ou o que lle parecera. Pola contra, David optou por seguir abusando da súa posición de poder e usar o seu cargo de alcalde para autopromoverse de cara a maio”, opina el grupo de Enrique Oubiña.



“Esta maneira de actuar confirma as ambicións sen medida de David Castro, que de repente recorda que foi concelleiro do PP, aínda que non recorda tanto que foi un dos que traizoaron a ‘Nené’ Barral respaldando a súa expulsión do PP, nin que foi o xefe de campaña de Salomé Peña no 2003, enfrontándose precisamente a IR, nunhas eleccións onde o PP estivo a piques de perder o goberno polo fracaso da súa campaña electoral”, exponen desde Somos. A lo que añaden que “tampouco recorda que el quedou fóra daquel goberno do PP porque era o sexto dunha lista onde só entraron cinco, porque Rafael Louzán, a diferencia de Luís López, non o consideraba válido para ser candidato de peso, moito menos alcalde”. “Confírmanse as ambicións sen medida de David Castro, así como as súas ansias de vinganza, pero tamén se confirma que David Castro carece de moral, de escrúpulos e de respecto cara a veciñanza”, atacaron.