El Partido Galeguista do Grove propone un “peche indefinido” por la Sanidad

El Partido Galeguista de Paco Iglesias propone a las formaciones políticas de O Grove que secunden junto a ellos, un “peche indefinido” en la Casa del Concello “ata que as autoridades doten ao noso Centro de Saúde dos médicos e pediatras que nos corresponden”.



Una medida de presión más radical que las manifestaciones que se vienen llevando a cabo en la villa para reclamar que se cubran los facultativos. “Pensamos que no caso que nos ocupa, a saúde, paga a pena loitar ata as últimas consecuencias e poñer todo o noso empeño e tempo para acadar unha solución definitiva na resolución do problema”, apunta Iglesias.

"Levamos meses, anos, solicitando pacíficamente todos os xoves diante do Centro de Saúde de noso Concello, e incluso diante da propia Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia en Santiago, esta dotación de profesionais. E ata o de agora sempre fixeron oídos xordos e non temos sido escoitados. Os galeguistas estamos seguros que calquera persoa de ben non ten dúbida ningunha que a saúde xunto coa educación son os béns máis prezados das persoas, do pobos, en difinitiva da sociedade", expone en un comunicado el PG.