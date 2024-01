El patrón de Cambados defiende el acuerdo con Serantes y acusa a los críticos de “intentar sobornala; hai audios que o proban”

El conflicto por la reposición de Ana Serantes al frente de la máquina de cribado sigue dando coletazos. El patrón mayor de Cambados defendió ayer el acuerdo alcanzado con la mariscadora –después de que denunciara su cese como un despido improcedente– como el más beneficioso para los intereses de la Cofradía según el criterio señalado por su abogado. Es más, le dio la vuelta a la tortilla, asegurando que los críticos que le acusan de haberlo hecho como moneda de cambio, porque le apoyó en la moción de censura, son los que pecan de eso y afirma que existen pruebas.



Alejandro Pérez habla de unos “audios” en los que un “membro moi importante da directiva” de la agrupación de marisqueo a pie “sobornou a Serantes indicándolle que se votaba a favor do seu grupo na elección do patrón –tras los reñidos comicios de 2022– non terían inconvinte en que seguise na máquina”.

“Foi unha represalia”

Pérez asegura vivir la reacción de este sector con “sorpresa” y “estrañeza” por este motivo y porque la referida mariscadora ya ocupó ese puesto durante el mandato de un patrón de la cuerda de estos miembros de la Xunta Xeral –Ruperto Costa– y “en ningún momento lle dixeron que tiña que deixar esa función, foi xusto despois da moción de censura –contra José Manuel Vilas Charlín– cando a cesan. Foi unha clara represalia”, denunció.



Pero además le llama la atención, dice, que protesten por no haber comunicado la decisión de alcanzar un acuerdo con Serantes a los órganos del Pósito porque cuando fue cesada, en abril, gobernaban ellos, pero “en ningún momento o levaron ao Cabildo nin á Xunta Xeral, pero claro, non tiñan a maioría. Estannos pedindo algo que eles non fixeron”, añadió. También considera que el acuerdo alcanzado para deponerla “é ilegal porque a directiva non ten potestade para cesar a ninguén. Ten un escrito firmado polo patrón daquel momento, si, pero xa recibira outro da agrupación informándolle de que tiña que deixalo”, añadió.



Pérez detalló que, a la vista de la situación, el abogado de la Cofradía les trasladó la posibilidad de “perder” si llegaban a juicio y por eso alcanzaron un acuerdo en conciliación. “Non sabemos se podía ir adiante ou non, pero valoramos a situación tendo en conta as cuantías e a indemnización que solicitaba por presuntos danos morais e podían supoñer un prexuízo maior”.

Consulta del expediente

Respecto a la acusación de los críticos de que podría ser “fraudulento” porque la mariscadora recurrió a la jurisdicción laboral en lugar de a la contenciosa o ante la Xunta, Alejandro Pérez también se acoge al criterio del asesor legal y destacó la homologación del juzgado, porque “non creo que fora a aceptar algo ilegal”, apuntó. De hecho, asegura estar “tranquilo” ante las amenazas de denuncias judiciales y también quiso dejar claro que “non houbo oscurantismo” en el tema, pues registraron su petición de información el día 29 y “esa mesma mañá se comunicou a todos os membros da Xunta Xeral que a partir do día 8 poderían consultar toda a documentación en horario de oficina na Confraría”.