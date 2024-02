El patrón de Cambados se queja de furtivismo en la vieira: “Non é normal que non haxa nada en zonas boas de toda a vida”

La campaña de la vieira seguirá en la Ría de Arousa por lo menos dos semana más tras haber extraído unas 60 toneladas. Todo dependerá de si va apareciendo recurso de tamaño especial, el más demandado, para hacer un stock en congelado que garantice el suministro hasta la próxima, a finales de 2024.



La flota no está teniendo suerte este año en este sentido, porque no hay escasez de recurso, pero predomina la mediana con menos salida en el mercado. De hecho, a estas alturas del año pasado “tiñamos case o dobre de vieira grande”, lamenta el patrón mayor, Alejandro Pérez. Ayer salieron a la zona II con la esperanza de encontrar los preciados ejemplares próximos a los 12 centímetros o de más, pero “houbo moi pouca cantidade. É unha pena”.



Según el cambadés, esta zona y la II presentan un problema desde hace años y ahora “está dexenerando”. Explica que no tienen “nada que ver con cuestións de contaminación” o la salubridad de las aguas. “O recurso sube e baixa, uns anos hai máis e outros menos, pero sempre hay vieira. O que non é normal é que chegues a estas zonas, lugares de boa vieira de toda a vida e ademais grande, porque aí crece ben, e que non haxa, desaparece”, se quejó.



Detalló que se trata de puntos de la ría con poca profundidad y por tanto el recurso queda más expuesto y está convencido de que “a levan” . El patrón cambadés habla de furtivismo y reconoce que incluso por parte de personas vinculadas al sector del mar.



Ante esta situación, en la que “moitos non conseguiron chegar ao tope”, las embarcaciones cambiarán hoy de zona, a una de las más habituales en esta pesquería, la IV, aunque esperan muestreos para intentarlo también en la I, a pesar de que tienen pocas esperanzas tras lo sucedido con la dos.



En cuanto a la marcha de la campaña, los tiempos se van marcando desde la empresa evisceradora y comercializadora perteneciente a la Cofradía cambadesa, Porto de Cambados. El objetivo marcado en esta segunda etapa era hacer un stock en congelado de entre 30 y 40 toneladas y por el momento no se está cerca.



En principio, la flota seguirá faenando dos semanas más y una tercera queda supeditada las ventas. Si la mediana que se está pescando estos días va teniendo salida se continuaría unos días más hacia finales de mes, pero si la de tamaño extra no va apareciendo en cantidad suficiente para cumplir las previsiones de almacenaje, se tomaría la decisión de parar.



Estos días están saliendo a faenar una veintena de embarcaciones y en alguna jornada se llegó a los 30, según el patrón mayor. Desde que arrancó la pesca, a mediados del mes de diciembre, se han extraído algo más de 60 toneladas de vieira en la ría de Arousa. En esta ocasión se ha trabajo bajo un plan único.