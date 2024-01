La Ría de Arousa retoma la campaña de la vieira para lograr un stock de 40 toneladas

La Ría de Arousa retomó el lunes la campaña de la vieira con el objetivo de hacer un stock en congelado de unas 40 toneladas para cubrir los pedidos del resto del año. La Cofradía y la empresa Porto de Cambados –Artesa se retira en esta segunda fase– mantendrán esta semana una reunión para cerrar detalles como si se mantiene la subida en 50 céntimos del precio pagado a los marineros, ahora que las ventas han bajado de manera importante tras la Navidad. El patrón mayor señaló que, al repercutir en el final, espantó a algunos clientes.



La flota extrajo ayer unos 1.800 kilos, algo por debajo de las dos toneladas diarias –25 por tripulante– en que inicialmente se ha estipulado el tope para esta segunda parte de la campaña iniciada casi a mediados de diciembre. En total, son unas 25 las embarcaciones inscritas; algunas menos porque hay armadores que han decidido trabajar otras artes.

Alargarla lo máximo

El patrón mayor cambadés, Alejandro Pérez, explicó que están a la espera de reunirse con el administrador de la empresa procesadora del Pósito para cerrar todo más detalladamente, incluido si se sube a su capacidad máxima de tres toneladas diarias, aunque en principio la idea es mantener el cupo actual también con el objetivo de “alongar a campaña o máximo posible, para non concentrar todo nuns días e abrindo así a posibilidade de traballar ben ata febreiro”.



Asimismo señaló que ha habido otras circunstancias, como alguna baja en la planta y no se puede olvidar que en esta campaña está costando encontrar vieira de tamaño extra, por encima de los 12,5, que es la más demandada por los mercados, sobre todo el de la restauración. Además, la arousana siempre pesca de a partir de 11,5 centímetros, uno y medio por encima de la talla legal.

Creen que la medida sería beneficiosa para los marineros teniendo en cuenta que el mes de enero suele ser de mal tiempo y hay otras circunstancias que reducen las posibilidades de trabajo en otras especies.



También está por cerrar el objetivo de estocaje, pero el patrón mayo indica que han ido hablando de tratar de llegar a las 40 toneladas para poder atender los pedidos del resto del año, así como celebrar la Festa da Vieira de verano en Cambados –la escasez de algún año la anuló–. Cabe recordar que el recurso se somete a un proceso de ultracongelación que mantiene sus propiedades.



En cuanto al precio para los marineros, se había acordado subirlo hasta los seis euros para diciembre, cuando se produce el boom de ventas en fresco por la Navidad. Según Pérez, estos días se mantiene, pero están a la espera de esa misma reunión para tomar una decisión; si se regresa a los 5,50 porque la subida ha repercutido en el precio final y “así como houbo clientes que a asumiron sen problema, houbo outros que non puideron ou non quixeron e se foron a outras nacionais e incluso de fóra”, precisó. Así las cosas, está por ver si el problema, que de momento no ven de gravedad, puede crecer o si ante la fiera competencia es posible mantenerse en defensa de la calidad y el sabor atribuido a la vieira arousana.