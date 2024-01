La campaña de la vieira en la Ría de Arousa hace un parón de una semana tras extraer 46 toneladas

La campaña de la vieira en la Ría de Arousa ha hecho su habitual parón al término de las grandes celebraciones y tras la extracción de algo más de 46 toneladas. La flota mantendrá la próxima semana una reunión para definir la segunda fase, la cual empezará el día 15 y se destinará a la creación de un stock en congelado para el resto del año.



En cuanto a ventas, desde la empresa de la Cofradía cambadesa, Porto de Cambados, se muestran satisfechos y, a falta del cierre definitivo, calculan la venta de unas 12.000 unidades más con respecto a las navidades de 2022, cuando llegó a las 175.000. La que no seguirá es la otra firma a la que se ha vendido este año, Artesa Rías Baixas, pero la experiencia ha sido “positiva” y espera repetir en la siguiente.



La extracción ha estado marcada por dificultades para alcanzar el tope diario de cuatro toneladas, que este año se amplió en mil más ante la incorporación de barcos de otras cofradías. Pero sobre todo para encontrar vieira especial, de más de 12,5 centímetros, que es la más demanda sobre todo por la restauración y, de hecho, la que entraba por la puerta, se vendía al instante y más que “venderiamos se houbera”.

Casi todo vendido

Pero aún así, el gerente de la cambadesa, Javier Milleiro, explicó que el canal de pescaderías y supermercados, es decir, el particular que va a comprar para su cena familiar, respondió, e incluso “superamos as nosas expectativas”. Hasta el punto de que agotó el stock congelado de 60.000 unidades que tenían y a día de ayer, por la mañana, les quedaban unas 10.000 vieiras sin dueño.



En cuanto al incremento de ventas, Milleiro señala que se debe tener en cuenta que la campaña del año pasado empezó con casi tres semanas de antelación, así que llegaron a Navidad con menos recurso grande. Pero también considera que la escasez de otros mariscos les favoreció.



Respecto a las relaciones comerciales iniciadas con una cadena de restauración portuguesa, el gerente indicó que tras probar en fresco “está valorando se seguir con conxelado” y la distribuidora gallega que trabaja sobre todo en Cataluña, “fixo unha proba e repetiu”, informó.



La flota se reunirá la próxima semana para definir las condiciones de la continuación de la campaña, como si se mantiene el precio de seis euros el kilo o se vuelve a los 5,50, una vez pasadas las fechas fuertes de venta.



Artesa Rías Baixas no comprará en esta ocasión, pero no por insatisfacción con el resultado de este acuerdo comercial que no se veía desde hace años; que la lonja cambadesa vendiera a otra empresa que no fuera Porto y además, bajo un único plan extractivo para toda la ría. De hecho, una de sus socias, Mar Ambroa, aseguró que “es muy positivo” y seguirán comprando vieira de esta y otras rías, como hicieron con Barallobre: “Nosotros queremos trabajar con todo el mundo, las competencias leales son positivas y ayuda a que nuestra vieira se siga posicionando frente a la de importación”. Su “problema” ha sido la escasez de tamaño grande, pues la restauración está entre sus principales clientes.



Cabe recordar que se le vendía un 30 % de la producción diaria y debido a la dificultad para alcanzar el tope, no han recibido los 1.200 que tenían previstos. No obstante, también ha agotado todas sus existencias porque a pesar de todo, “el recurso presentaba una gónada fantástica, una vianda hermosa y todo el sabor de nuestra ría”, destacó Ambroa. Pero “el mar es así, no es una fábrica, no puedes darle a un botón pero también es un poco reflejo de como nuestras rías”, reflexionó.