La flota empieza a encontrar vieira de tamaño extra, pero aún no completa el tope diario

La campaña de la vieira prosigue en la Ría de Arousa y a la flota le sigue costando completar el tope diario de cuatro toneladas. La Cofradía espera que la situación cambie a partir del próximo lunes con el traslado ya autorizado a otra zona de trabajo y además, ha empezado a aparecer el molusco de tamaño extra, el más apreciado por el mercado.



Desde que empezó la extracción, el pasado lunes, la producción se sitúa en unas 12 toneladas, lo que hace poco más de 3.000 kilos diarios. El problema no estaría en una escasez de recurso, más bien en una menor cantidad del tamaño exigido por los compradores, de 11,5 centímetros –el mínimo legal es de 10–. No obstante, el salto realizado esta semana de la zona III.2, donde arrancó, a la III.1, dio más alegrías y “onte a vieira era boísima, toda grande”, declaró el patrón mayor cambadés, Alejandro Pérez.



El responsable también señaló otra cuestión para no cubrir el tope diario: “A zona próxima a Vilagarcía onde se está traballando é un terreo máis duro e estalles custando a algunas embarcacións, máis ben ás procedentes doutros portos con menos experiencia que as cambadesas e que nalgúns casos son máis pequenas”. De hecho, se mostró convencido de que el jueves se hubiera llegado a las cuatro toneladas de no ser por esta circunstancia y que faltaron dos de la treintena de autorizadas. Cabe recordar, que también hay de Rianxo, Vilanova y A Illa.



Así las cosas, no se arrepiente el Pósito de haber gestionado un plan con mil kilos más de tope diario que anteriores campañas, sobre todo porque se ha conseguido unificar la ría en un mismo plan y lo consideraron necesario para que la treintena de barcos participantes pudieran tener una campaña lo más rentable posible. También hay que tener en cuenta, como señala el patrón, que la naturaleza manda: “Non todos os anos o mar compórtase igual. O pasado foi boísimo para a volandeira e para a vieira, excepto para o marisqueo, e este ano parece que hay menos recurso en xeral”.



Con todo, la Consellería do Mar ya les ha autorizado para cambiar de zona de trabajo a partir del lunes. Pasarían a la IV, conocida como O Galiñeiro, una concesión que tradicionalmente ofrece buena vieira, pero que ha tardado en tener luz verde en las comprobaciones de la toxina ASP que afecta a este bivalvo. Pérez señala que “é máis accesible” para todo tipo de barcos, así que espera que la campaña coja tono y por fin se complete el cupo diario.



La próxima semana es muy importante porque es cuando repuntan las ventas, de cara a las cenas de Nochebuena y las comidas de Navidad. La vieira es uno de los manjares más demandados para estas celebraciones. Con todo, en estos días ya se realizaron pedidos, sobre todo en cuanto aparecieron piezas grandes, que superan las medianas de 11,5 centímetros. Este año, por primera vez desde hace tiempo, una parte de la producción se vende a otra empresa, Artesa Rías Baixas. Porto de Cambados, la del Pósito, se queda con el 70 % restante.