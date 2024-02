El periodista y escritor Fernando Salgado presenta su nuevo libro en la Sala Nauta

El escritor y periodista Fernando Salgado presenta este viernes, a las 20 horas, en la Sala Nauta de Sanxenxo su último libro, “¿Qué miras?”. Además del autor, en el acto participarán la concejala de Cultura, Elena Torres, la protagonista del libro, Susi Maquieira, la escritora Baia Fernández de la Torre y Reme Varela, miembro de la Asociación Cultural Andarela. La entrada es gratuita hasta completar aforo y no se necesita cita previa.



En “¿Qué miras?” Salgado narra la vida de Susi Maquieira Velay, una mujer con acondroplasia, una enfermedad que afecta a la estatura. Nacida en Cuntis, vive en Vigo y pasa los veranos en Sanxenxo. Tiene 52 años y fue la promotora de la Asociación Avanzar, que presidió durante toda su trayectoria. Este colectivo hizo posible que decenas de personas de varios municipios, con discapacidades físicas y psíquicas, pudiesen realizar actividades formativas y lúdicas.



Los 110 centímetros de estatura no le han supuesto a Maquieira un freno en su trayectoria vital: “superó muchas adversidades y no quiere que nadie sienta lástima ni compasión por ella”, asegura el autor. Lo que se busca con este libro es hacer “un llamamiento a la sociedad para que no señale con el dedo a aquellas personas cuya estatura es inferior a la media, y reclama a los gobiernos que inviertan en investigación con el objetivo de dar una solución los afectados por la acondroplasia”, concluye.