El picudo gana la batalla: O Salnés perdió más de 120 palmeras públicas en la última década

El vuelo de las urracas y un pestilente olor, algunos de los síntomas Si se conocen los síntomas y se le presta un poco de atención, es posible detectar la enfermedad del picudo en su estado inicial, pero no es lo habitual y cuando el propietario nota algo raro, el árbol puede llevar medio año infectado.

Un signo de alerta curioso es el notificado por algunos afectados que veían urracas con demasiada frecuencia sobre su corona. No obstante, los más comunes son pérdida de color, agujeros, foliolos decaídos, hojas asimétricas, pérdida de masa vegetal, la parte apical se afila, etc. Pero también hay otros como un pestilente olor. Potentes mandíbulas Los daños son causados por las larvas del picudo rojo que con sus fuertes mandíbulas se alimentan del tronco haciendo galerías y cavidades. Cuando la plaga se encuentra en la yema apical, que está en la parte inmediatamente superior, la tasa de supervivencia baja más, aún con tratamientos porque se trata del único punto de crecimiento de la palmera, así que su desarrollo se detiene y acaba secándose y muriendo.

La jefa de la sección de artrópodos y control integrado de la Estación Fitopatolóxica Areeiro de Pontevedra, Rosa Pérez Otero, señala además que las larvas del picudo crean un insano ambiente en el interior, comiendo y defecando continuamente. “Comen moito e teñen un intestino lixeiro, así que defecan moito depositando con iso as bacterias asociados ao seu sistema dixestivo para asimilar os nutrientes. Todo iso podrece e directamente apesta”. Ascenso al norte gallego En la provincia de Pontevedra la incidencia ya es generalizada y ahora la plaga se está haciendo más presente hacia el norte Galicia aunque ya había casos antes. Desde luego el picudo rojo ha venido a quedarse.