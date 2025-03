Plantean la creación de una mesa de diálogo con representantes de comercios afectados por las peatonalizaciones

La presencia de comerciantes afectados por las peatonalizaciones de la Praza de Asorey y de la Rúa Infantas tensó el desarrollo del Pleno ordinario celebrado en la pasada noche del jueves. Una vez finalizada la sesión, los ediles que conforman la Corporación mantuvieron una “charla informal” con los propietarios presentes en la Casa do Concello que llegó a prolongarse durante cerca de hora y media y en la que expusieron su situación y la delicada situación del comercio local.



Pese al clima de crispación vivido durante la sesión, finalmente, las partes acordaron la creación de una mesa de diálogo con representantes de los comercios críticos y que no están adheridos a Zona Centro, por lo que consideran que no es un portavoz ya válido para representarlos. En esa mesa, no obstante, habrá también cabida para otros sectores afectados, como la hostelería o los propios residentes. Expusieron también la importancia de que todo el sector comercio se sienta representado en esos encuentros, ya que consideran que las medidas afectan a todo el municipio, ya que pueden “disuadir a clientes a vir á vila”, explicó tras la sesión la portavoz del Partido Popular, Sabela Fole, que presentó en la sesión una moción en la que solicitaba un mayor consenso para seguir adelante con la peatonalización de Infantas.



El edil de Tráfico, José Ramón Abal, celebró que los comerciantes más críticos estén dispuestos a elegir un representante con el que tratar estas cuestiones y subrayó —pese a lo que algunos de los presentes en el Salón de Plenos denunciaron— que “sempre estamos abertos a falar con todo o mundo”. En cualquier caso, subrayó que “non quito nada en limpo” de lo ocurrido en la sesión y que la conclusión es que “hai moita división dentro dos comerciantes”, con diferentes posicionamientos sobre las peatonalizaciones iniciadas.

De igual modo, Abal calificó de “desagradable” la actitud de alguno de los presentes, “unha minoría moi pequena que non representa ao comercio de Cambados”, explicó. “O trato non foi o adecuado”, lamentó el edil de Pode, que denunció “tonos agresivos” y “burlas” por parte de algunos de los presentes, aunque subrayó que se trata de una “minoría” y que el diálogo con los negocios presentes en Infantas está siendo “fantástico”.

Abal descarta dar "pasos atrás" en Asorey

Con todo, Abal recalcó que esta mesa de diálogo puede ser útil para “dar pasos cara adiante”, ya que “dar pasos atrás non ten sentido”. “A peatonalización de Asorey está funcionando perfectamente”, por lo que se descarta volver a abrir el tráfico en esta zona y, por tanto, cumplir la moción presentada en su momento por el PP y aprobada al no estar presentes en dicho Pleno los concejales del BNG, dejando al cuatripartito en minoría.



“Que se escoite aos veciños”

Por su parte, la portavoz de la oposición, Sabela Fole, recriminó al ejecutivo que “goberna de costas aos veciños” y lamentó que “é triste que os veciños teñan que personarse nun Pleno municipal para ser escoitados”. “O que queríamos coa nosa moción é precisamente que se fagan estudos previos e que se fale coa xente afectada”, que se sienten “desatendido e desoídos”, reiteró Fole, que censuró que “se convocase a única reunión mantida cando xa se retiraran os pivotes e se orquestrara toda a actuación”.



De igual modo, puso de relieve el doble trato que sienten los comerciantes de Asorey, ya que mientras en Infantas se plantea la posibilidad de hacer una primera prueba de peatonalización en verano y hacerlo de forma progresiva, está opción “non se plantexou nunca en Asorey”.



En cualquier caso, Fole también valoró positivamente el compromiso de crear una mesa de diálogo para “poñer en común as necesidades de cada un” y que todos los sectores sientan representados sus intereses. Circunstancia que, a su juicio, no se está produciendo en la actualidad.



Por último, tras la sesión, algunos de los negocios afectados reclamaron que no haya un cierre total en Infantas y, como hasta ahora, se siga permitiendo los servicios como cargas y descargas en el caso de servicios esenciales, como es el caso de la óptica que se encuentra en la entrada de la calle o de la farmacia. Una cuestión para la que Fole pidió mayor “sensibilidade” al ejecutivo local.