Podemos Sanxenxo critica el abandono del yacimiento de A Lanzada

Podemos Sanxenxo solicita al Concello que se ponga en valor el yacimiento de A Lanzada, que está “totalmente abandonado” por parte del Concello y de la Xunta e incluso “parcialmente derruído”.



El portavoz, Alexandre Portela, insiste en la necesidad de proteger, valorar y potenciar los recursos históricos del municipio y fomentar actividades lúdicas y laborales que repercutan en la villa no solo en los meses de verano.



“Cremos que este sería un primeiro paso para avanzar no tan necesario proceso de desestacionalización do turismo do noso concello, dando lugar deste modo a novas oportunidades laborais demostrando que Sanxenxo é algo máis que sol e praias dous meses ó ano”, señala la formación.