La Policía de Vilanova investiga la filtración de datos del padrón al PSOE

La Policía Local de Vilanova investiga la posible filtración de datos del padrón municipal al PSOE. La Jefatura ha firmado y enviado hoy a los socialistas un requerimiento para que aporten un informe y documentación a fin de poder identificar "quién ha podido hacer uso de información confidencial, revelándola a terceros", algo que podría ser infracción o incluso delito.

El equipo de María José Vales envió hace unos días un comunicado en el que alertaba de posibles "irregularidades" en el padrón de habitantes, refiriéndose en concreto a seis personas censadas en una vivienda de Corón.

Pedían explicaciones y, de hecho, las exigieron al gobierno local esta mañana, durante el Pleno extraordinario en el que también se sorteó la composición de las mesas electorales. El ejecutivo tomó nota y no hubo respuesta oral hoy.

Sin embargo, la cuestión de cómo han podido llegar esos datos del padrón al PSOE no ha caído en saco roto. Los socialistas explicaban que esa información les había llegado "mediante envío anónimo", "sin remitente". En el propio comunicado señalaban que "sabemos que os datos son confidenciais e non revelaremos como chegaron ao noso coñecemento porque non hai dúbida que se suministraron de dentro do Concello".

Ahora, la Policía Local los emplaza a que aclaren la forma en que les ha llegado esa información. Advierte el Cuerpo que se podría haber hecho "un uso indebido de estos datos personales al revelarlos a terceros, conformándose por tanto desde una infracción disciplinaria, una infracción a la nomativa de protección de datos o incluso un delito contra la intimidad". Piden por ello al PSOE la "máxima agilidad" en su colaboración para el envío de este informe.