El PP acusa de “contradicción” al bipartito por hacer el estudio de tráfico después de tomar medidas

El PP de A Illa acusó ayer al bipartito de “contradicción”, al anunciar que harán un estudio de tráfico a posteriori de haber tomado medidas ya como la implantación en verano de zona azul, restricciones en el centro a vehículos no censados en el municipio y otros cambios viarios.



El gobierno, afirman, “esta construíndo a casa polo tellado”. Por eso, insisten en solicitar “información clara para toda a cidadanía” y en crear una comisión “multilateral”, con todos los partidos políticos, comerciantes, hosteleros y vecinos. En ella es donde deberían consensuarse medidas de movilidad de este calado, consideran en el PP.



Lo contrario, recuerdan nuevamente, puede llevar a medidas que creen ineficientes, como el “interminable e desesperante rodeo que temos que dar para chegar ao centro da vila e o porto de Xufre”.



Los populares aclaran que sí están a favor de “adoptar cambios consensuados que desconxestionen o tráfico do municipio”, pero creen que el ejecutivo “está a adoptar medidas erráticas nun tema sensible, non un plan claro, posiblemente porque hai que conxugar as ideas de PSOE e BNG, e non está dispostos a que o falemos entre todos”. Finalmente, piden aclarar el “incremento previsto de 63.000 euros máis en recadación en multas de tráfico”, algo que “non apunta a nada bo para os veciños”, opinan.