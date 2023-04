El PP de Cambados carga contra el bipartito por no pedir la ayuda de la Festa da Vieira: “A súa xestión é nula”

La portavoz del PP, Sabela Fole, acusa al bipartito de carecer de capacidad para “atraer e xestionar ningún tipo de investimento. A xestión é nula”. Lo hizo a raíz de conocerse que no solicitó la ayuda que le correspondería a la Festa da Vieira y de que el proyecto de medio millón de euros para reformar el pabellón de O Pombal no alcanzó la puntuación suficiente en el programa de subvenciones Pirep del Estado.



La también candidata del PP suma a todo esto el polémico caso del ReacPon de la Diputación. Que el Ayuntamiento cambadés no se acogiera a este programa le parece una “neglixencia” del alcalde, Samuel Lago, que en aquel entonces era concejal de Obras, y lo ve como “un dos maiores agravios sufridos nos últimos anos polos cambadeses”, pues otras localidaes “si souberon aproveitalo en beneficio” de sus vecinos.



Fole detalló que la ayuda de Turismo de Galicia para la Vieira, a la que le corresponderían 3.000 euros por ser de Interés Turístico de Galicia, “non se solicitou por negarse a asinar un convenio cunha entidade financeira”. Y en el caso del Pirep, considera que se desperdició la oportunidad de reformar unas instalaciones que, según denuncia, sufren “anos de deixadez e falta de mantemento”.

Para ella, estas situaciones “non teñen xustificación e son imperdoables” y ocurren porque los socios del bipartito “non teñen capacidade de atraer nin xestionar ningún tipo de investimento, ben porque non preparan as subvencións de maneira adecuada ou porque carecen de financiamento para cubrilas”. De hecho, asegura que esto último ha sucedido con ayudas de la Xunta, que “se perderon porque o propio Concello non investiu o diñeiro que se precisaba para obtelas”.

"Fai perder axudas a colectivos"

No obstante, la concejala de la oposición aún hace acusaciones más graves, señalando que “esa incapacidade de xestión” ha hecho “perder” ayudas a asociaciones y centros. Explica que la tramitación corresponde a las entidades, pero “quedan sen axuda porque o Concello non cumpre coa súa parte, ben por non ceder o uso de locais ou por non realizar o traballo técnico que se require”.