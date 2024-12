El PP de Cambados exige al Concello que cumpla la moción y reabra al tráfico la Praza Asorey “por respecto á democracia”

El PP de Cambados exige al Concello que cumpla la moción aprobada y reabra al tráfico la Praza de Asorey en una muestra de “apoio” a los comerciantes y a su asociación, Zona Centro, pero también “por absoluto convencemento, polo respaldo que merece un sector estratéxico, por xustiza, por interese socioeconómico e por respecto á democracia”, expuso su portavoz, Sabela Fole.



De este modo, los populares vuelven a posicionarse en la línea de quienes se oponen al cierre de la forma realizada y a pesar de que el alcalde, Samuel Lago, anunció en declaraciones a este medio que no iba a atender la moción aprobada en el último Pleno, que además de exigir la reapertura recogía una serie de demandas de los comerciantes para dinamizar la zona. A esto, Fole le replica que “hai un acordo plenario” y que “é obriga e responsabilidade do alcalde que se cumpra, agás que as maiorías só lle sirvan ao PSOE cando gaña, algo que lamentablemente estamos acostumados e que sufren os veciños, xa que adoitan a actuar de costas á cidadanía”, añadió.



Pero es que además, para la oposición, el argumento ofrecido por el concejal José Ramón Abal Varela para también rechazarla, por el hecho de que sus socios del BNG abandonaran el Pleno dejando al cuatripartito en minoría para echarla abajo, “é retorcer a democracia”. Indica Fole que los nacionalistas se fueron –por la moción del asilo– “baixo a súa responsabilidade” y, en todo caso, si el goberno local quiere cerrar la plaza, le invita a llevarlo como propuesta a una sesión plenaria, para que “sexan valientes e voten en conciencia contra os desexos dos comerciantes e do pobo”, pues considera la popular que “moi claro non o deben ter, posto que actuaron ás agochadas, sen informar a ninguén e aplicando o peche da noite para a mañá”.

“Unha chambonada”

El PP concuerda con los comerciantes de que la medida “podería ter sentido se houbese un proxecto de mellora” del entorno y “se fixesen unhas obras e se establecen alternativas reais para o tráfico, o aparcamento e a carga e descarga”, porque “as medias urbanas poden estar ben, pero hai que pensalas, falalas cos veciños e comerciantes e non extender modelos ao chou, porque cada espazo ten as súas casuísticas”.

Y es que no ven positivas las medidas que está implantando el Concello a raíz de la peatonalización, la cual “non ten nin pés nin cabeza” y “non conta con ningún respaldo máis alá da cabezonería do goberno”, añadió su portavoz, señalando el rechazo de comerciantes y hosteleros, la asociación Zona Centro, los transportista y una “inmensa maioría dos veciños”, aseguró, recordando las 700 firmas recabadas en contra. Insiste la líder conservadora en que “fíxose de maneira totalmente improvisada colocando dous maceteiros e iso é non é peonalizar, é unha chambonada”. También afirma que “converteron a rúa nun páramo” e insiste en la reapertura al tráfico para “evitar unha fervenza de peches” de negocios.