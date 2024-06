El PP de A Illa estudia su voto ante la insólita propuesta de recorte del Bloque, que tildan de “falsa honestidade”

El PP se sabe llave de lo que ocurra en el Pleno del próximo viernes en A Illa. Por ello, se da unos días para reflexionar y meditar cuál será el sentido de su voto ante la propuesta nacionalista: La de prescindir de los propios salarios de sus concejales, suprimiendo además la media liberación del PSOE y bajando el sueldo del alcalde.



Para el grupo que vuelve a liderar Matías Cañón, “estamos ante un exercicio de falsa honestidade por parte do Bloque, que trata de quedar ben ante os veciños pola nefasta situación económica do Concello á que nos abocaron os sucesivos gobernos do PSOE”, opinan.



Los nacionalistas, de hecho, justifican el recorte en una peor situación económica del Concello de la que presuponían antes de entrar al bipartito. Pero más allá de esta coincidencia en criticar la gestión socialista, los populares entienden que el movimiento no refleja sino un “novo episodio de deslealdade entre os socios, que impide o funcionamento do Concello”. Así, afirman que la propuesta fue presentada “de costas” al grupo socialista por su socio. Y cuestionan los conservadoras por qué en el Bloque “non se lembraron de que os 110.000 euros” de fondos para liberaciones “eran excesivos cando os votaron hai un ano”.



El PP, recuerdan, fue entonces el único grupo que se posicionó en contra de aquellas cifras, “así que agardamos que, polo menos, agora nos digan que tiñamos razón”.

“Enésima traizón”

“Un goberno que funcione de xeito normal sairía publicamente e de xeito conxunto e falaría da necesidade de aforro ou o que fose necesario actuando con unidade de acción, pero na Illa de Arousa padecemos o maior esperpento da provincia, cun BNG que non deixa de traizoar ao seu socio e poñendo atrancos a cada paso”, interpretan desde el PP. El Bloque, consideran, “fai o peor que hai na vida, que é traizoar aos seus socios”. "Dino coa boca pequena, porque outra alternativa é que os seus dous concelleiros renuncien aos 55.000 euros anuais dos seus soldos sen molestar a ninguén, pero iso non o fan, prefiren tocarlle as narices ao PSOE", añaden



Mientras, continúan, “o PSOE mantense calado e sumiso, o que demostra que á xente do Bloque da Illa é mellor non darlle ás costas e que, de facto, está a impedir un normal funcionamento do Concello”.

A pesar de esa crítica a las formas, los conservadores isleños quieren dejar claro que “non estamos a entrar no fondo da cuestión, a rebaixa dos soldos, que quero lembrar que, desde o PP, xa dixemos a comezo de mandato que eran estratosféricos para o noso municipio”, valora el edil Matías Cañón.

El PP es llave

Los populares avanzan que mantendrán reuniones internas en estos próximos días, para decidir el sentido de su voto, que puede ser decisivo el viernes. En cualquier caso, creen que “trátase de leas entre eles que a nós nin nos van nin nos veñen, aínda que, coma veciños da Illa, nos prexudican, porque non están ao que teñen que estar, que é atender á xente”.



En cualquier caso, la propuesta de recortes podría afectarles también ya que, además de la bajada de salarios, el PP plantea reducir las dietas y asignaciones a grupos políticos. Podrían, eso sí, votarse por separado.