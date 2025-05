El PP de A Illa pide por registro copias del contrato, acuerdo, facturas e informes de los lectores de matrícula

No hay respiro. La oposición insular emuló ayer a la Asociación de Empresarios de A Illa y presentó también por registro una batería de peticiones de información a respecto de las cámaras lectoras de matrículas de la nueva zona residencial.



En concreto, el portavoz del grupo popular, Miguel Paz, solicita en este escrito copia del convenio suscrito con la empresa que gestionará las multas en las calles que quedan vetadas para el paso de vehículos no censados en A Illa. Reitera que “esta mesma petición fixémola no Pleno do pasado 8 de maio”.



Además, también demandan del gobierno local copia de los “acordos para a instalación” de estos dispositivos, otra de los “informes de tramitación do expediente” para su implantación y puesta en marcha, así como detalle de las facturas “de compra e de gastos de colocación” de estos sensores.

Los Empresarios

El escrito del PP se presenta por registro solo un día después de que hiciese lo propio la Asociación de Empresarios de A Illa. En su solicitud, la entidad solicita crear una mesa de diálogo sobra esta zona residencial, en la que sentar a “todos os colectivos e representantes políticos”. También instan a dejar fuera la Avenida Castelao y otros viales, a crear plazas de aparcamiento en horario comercial, así como a obtener copias tanto de la ordenanza reguladora de estas medidas, como del contrato con la empresa de los lectores.