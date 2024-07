El PP nombra vicepresidenta comarcal a Fole: “O PSOE ía facer o que agora critica”

El PP logró en el Pleno de ayer, y después de medio año, uno de los objetivos planteados desde que presentó la moción de censura en la Mancomunidade do Salnés: nombrar a uno de los suyos como vicepresidente, propiciando su entrada en la Comisión Executiva e igualando así su fuerza a la del PSOE en este órgano –donde se toman buena parte de las decisiones–, pero incluso superándola, pues el presidente podría usar el voto de calidad. Como estaba previsto, eligió a la cambadesa Sabela Fole y en solitario, con el voto en contra de los vocales del PSOE, BNG y Esquerda Unida.

Otro de los flecos pendientes es la retribución de 26.000 euros para el independiente de Meaño, José Manuel Aspérez, como delegado de turismo y que fue determinante en la salida adelante de la moción de censura presentada a principios de año. De hecho, el portavoz nacionalista, Manuel Suárez, insistió en preguntarles si desisten después de que hace unas semanas no pudieran sacarlo adelante por la ausencia de sus vocales meañeses y retirasen este asunto de la votación. Sin embargo, el presidente, David Castro, fue bastante evasivo en su respuesta: “Non está recollido nestes orzamentos”, contestó ante su insistencia. Esta vez también volvió a haber grandes ausencias; las de los alcaldes de Meaño, Vilanova, Sanxenxo y O Grove, pero bien asegurada con delegaciones en otros representantes.

Orzamento de 5,7 millones

Y es que la Xunta da Mancomunidade (Pleno) también abordó ayer el Orzamento de este año, que asciende a 5,7 millones de euros, una cifra similar a la de anteriores ejercicios. Pero la oposición tampoco le dio su visto bueno. La presidenta desalojada, la socialista Marta Giráldez, explicó que el PSOE votaba en contra porque no se convocó una comisión de cuentas o hacienda previa y en este punto, Castro le sacó los colores indicando que nunca se había convocado, ni en sus años en el cargo. Esto molestó enormemente a la meisina que, al finalizar la sesión, lo negó y le echó en cara que “mintas nun Pleno”. Técnicamente, esta comisión no se convocaba como tal, pero sí había una reunión de la Comisión Executiva para abordar el documento previamente a la sesión de votación.



Más allá del nombre que reciba una reunión o órgano, los socialistas consideran que el PP está actuando de manera “unilateral” y que estas decisiones “rachan o consenso nunha cuestión tan importante” en el ente comarcal. Además, consideran que el ribadumiense “faltou á súa palabra” porque hace unas semanas habían quedado en crear una comisión para plantear una modificación de los estatutos que incluyera temas como la elección del vicepresidente.

“Abertos ao diálogo”

Castro aseguró que siguen “abertos a chegar a acordos e ao diálogo” e incluso le reconoció al vocal de EU, José Antonio Otero, la falta de no haber contado con él para hablar de los presupuestos. Así que en los próximos días espera reunirlos a todos para ver los cambios propuestos, negociarlos y ver si es posible. No obstante, negó que lo planteara como algo inmediato que paralizase su intención de nombrar a Fole.

Es más, al término de la sesión, destacó que no están haciendo nada diferente a lo que pretendía el PSOE cuando tenía de su lado a Aspérez, es decir, darle ese cargo e incluirlo en la Comisión Executiva, un órgano formado por alcaldes –aunque estos pueden delegar en otra persona–. A una persona que en su concello está en la oposición. “Estamos facendo o mesmo que querían facer eles e agora critican”, defendió el popular.



De hecho, para el presidente comarcal, el grupo de Giráldez ofreció argumentos “de pouco peso” para justificar su negativa al nombramiento de la popular cambadesa y al Orzamento. Incluso cuando la meisina se quejó de que hubo una modificación del presupuesto poco clara, a su parecer, porque se les comentó en una reunión previa, pero “ninguén dixo nada”, le replicó.

Cuatro millones para la ETAP

Y es que el documento presentado inicialmente sufrió dos cambios. El más importante es el incremento de la partida de 50.0000 euros reservada para redactar un anteproyecto para ampliar y reformar la estación potabilizadora de agua (ETAP). Según Castro, se sube a 100.000 euros para realizar un proyecto mucho más completo que permita ejecutar los 4 millones de euros que, asegura, ha comprometido la Xunta para ejecutar la obra en varias fases, en diferente años.



La cifra nunca se había anunciado a tal bombo y platillo como en la sesión de ayer y, de hecho, los socialistas no veían con buenos ojos el cambio presupuestario porque “os concellos imos ter que pagar por algo do que só hai un compromiso verbal e ademais, sen saber como. Se a escote, se segundo o consumo de cada concello, etc.”, se quejó Giráldez. La otra modificación fue aumentar una partida para ferias y eventos de promoción turística de 20.000 a 35.000 euros.



Con todo, la negativa socialista al Pleno de ayer tenía más que ver con la elección de la vicepresidencia que ahora iguala a los populares en esa comisión de alcaldes, dejándolos con cinco miembros, como el PSOE.



No sacó ayer el PSOE el argumento de que los estatutos contravendrían la elección de la vicepresidencia después de Pleno constitutivo, que ya fue el año pasado, y sí se mostraron muy seguros los populares de que la elección de la opositora cambadesa cuenta con todas las garantías legales. De hecho, el presidente aseguró seguir abierto a estudiar cuantos modificaciones quieran plantear sobre las normas, pero para un futuro. En primer lugar, porque sería un trámite largo y considera que el asunto debía desbloquearse ya, tras medio año dando vueltas.