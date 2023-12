El PP replica por el asilo: “A Xunta non ten ningún problema con Cambados, teno o cuatripartito”

El PP emitió hoy un comunciado tras el Pleno en el que volvió a salir a relucir el tira y afloja entre administraciones por el asilo, a la venta y sin solución hasta el momento. Tras las críticas del cuatripartito a la falta de financiación del gobierno gallego para esta compra, la portavoz popular, Sabela Fole, aseguró que “a Xunta non ten ningún problema con Cambados por non ter un goberno do PP; o problema é do cuatripartito de Cambados, xa que ningunha administración confía nel” .



“O que é medible non é opinable” y “o goberno galego fai o maior investimento no concello, con máis de seis millóns de euros para saneamento e depuración malia ser unha competencia municipal”, subrayan los populares.



La conservadora lamentó que no se produjese “nin un só avance” para la compra del asilo ni para la desafectación, muy poco probable ya, del campo de Castrelo. Fole acusa al ejecutivo local de “tratar de confundir” a los vecinos sobre la compra del edificio del asilo, “que lle quere endosar á Xunta malia que o mantemento do patrimonio non é unha cuestión autonómica, pero non lles queda outra porque non hai nin un peso”.



El PP volvió a insistir en lo desvelado en el Pleno: “Vén de producirse un recoñecemento extraxudicial de crédito de 800.000 euros para facturas emitidas por traballos e servizos”.