El PP sigue adelante frente al “chantaxe” de la izquierda, en contactos para posibles salidas de la Mancomunidade

La Mancomunidade de O Salnés afronta hoy (20 horas) un Pleno decisivo. La ruptura comarcal nunca estuvo más cerca, con un PSOE dispuesto a marcharse —total o parcialmente, dependiendo del ayuntamiento— y un PP que no afloja en sus pretensiones políticas ante lo que califican de “chantaxe” socialista.



El resto de actores ven la película con preocupación y sabiendo que, si el cataclismo finalmente se produce, la onda expansiva sacudirá también sus respectivos municipios allí donde gobierna la izquierda: Los respectivos plenos municipales deberán afrontar y decidir si continúan, o no, dentro de la Mancomunidade y de qué servicios comarcales podrían apearse, en portazo al PP si estos, como todo indica, cruzan las “liñas vermellas”.

El PP sigue adelante

Hay poco margen para que el PP varíe el rumbo. Por lo que todo parece indicar que, con los respaldos asegurados, votarán hoy las dos cuestiones que encienden a la izquierda: Dar un salario comarcal a José Aspérez, el idependiente meañés cuyo voto fue clave para que la moción de censura del PP prosperase, y nombrar vicepresidenta de la entidad supramunicipal a la popular cambadesa Sabela Fole, lo que en la práctica se traduce en la pérdida de la mayoría socialista en la comisión ejecutiva, el verdadero órgano de gobierno de la Mancomunidade, que, con esta operación, pasará también a estar bajo control popular.



En efecto, el PP no parece dispuesto a dar marcha atrás. Ayer, tras desvelar este Diario el ultimátum socialista, los conservadores emitían un comunicado en el que califican la postura del PSOE de “chantaxe”. Interpelan al Partido Socialista y a la expresidenta y alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, para que “deixe traballar á Mancomunidade nesta nova andadura e se deixe tamén de liortas e chantaxes políticas que o único que fan é prexudicar aos 110.000 veciños da comarca”.



“Acusan ao PP de que se poden traspasar liñas vermellas, e dende o PP o que facemos é traballar en prol do benestar dos veciños”, valoran. “Esperamos que isto só quede nunha pataleta infantil e que acepte xa dunha vez que é o PP o que goberna a Mancomunidade e deixe a un lado esta postura completamente antidemocrática”, indican desde el Partido Popular de O Salnés.

Llamadas a calmar la escalada

Hacen también un llamamiento para intentar reconducir la situación: “Os nove concellos que forman a Mancomunidade deben ter como premisa a procura do benestar dos seus veciños e a busca da mellora dos seus servizos”. Es una idea que compartían ayer todos los actores políticos, de izquierda a derecha, pero un deseo que parece complicado de materializar, en vista de que nadie parece dar margen a la cesión hay poco margen para la cesión.

En O Grove valoran dejar el servicio de Turismo, Meis el de Maquinaria y Vilagarcía tantearía un portazo total



Ante el órdago lanzado por el PSOE de que los municipios presididos por estas siglas puedan iniciar operaciones de salida de servicios o de la propia entidad comarcal, recuerdan los populares que solo Meis depende únicamente de la posición socialista, allí donde gobierna con mayoría absoluta. Por lo que esas operaciones de salida necesitarían en Vilagarcía, O Grove y A Illa el beneplácito también de otras formaciones.

Giráldez “segue sen aceptar que xa non ostenta a Presidencia da Mancomunidade e que non pode dar directrices aos restantes concellos, tendo en conta ademais que os restantes concellos do Salnés gobernados pola esquerda, como xa se puido comprobar de xeito constante neste ano de mandato, son formacións completamente distintas que non se poñen de acordo en nada, aínda que iso supoña prexudicar gravemente aos veciños do Salnés, tal e como fixeron desde a Mancomunidade no mandato anterior”, argumentan desde el PP.

La izquierda se mueve

No obstante, la izquierda comarcal en su conjunto y más allá del PSOE se muestra también contraria a las aspiraciones populares, a quienes responsabilizan de poner en riesgo lo que, hasta hace poco, era el llamado órgano de consenso comarcal.



Nadie es partidario de la fractura, pero a estas alturas hay muy pocas opciones para que no termine siendo así. Desde el BNG, el isleño Manuel Suárez apelaba ayer “ao traballo das forzas políticas por reconducir a situación”.



Salir sería “desandar un camiño que coido vai en contra dos intereses de todos”, “e entendo que iso sería un fracaso”. “Imos traballar para que non sexa así, pero é certo que o PP puxo as cousas moi difíciles”, opina. Coincide con el PSOE en desacreditar los dos movimientos populares: El de aupar a Fole a la vicepresidencia, por considerar una forma de ganar control en el órgano de gobierno, y el del salario a Aspérez, que también ven como un pago político. “Pregúntome se o PP non ten vergonza. Mercar a vontade dun vogal para poder presentar unha moción de censura a cambio dun salario nunha área onde nunca antes houbo un liberado. E a delegación nin sequera é completa, porque (Aspérez) non ten capacidade de iniciar nin de resolver expedientes. E un mero figurante”.

Por ello, si finalmente ambos puntos se aprueban hoy, y aunque afirma que no hubo contactos previos, sí está abierto a “valorar” y “analizar” en tal escenario una posible retirada de servicios comarcales. Eso sí, desde la máxima de que “o primeiro que temos que facer é pór enriba da mesa a maneira de que os veciños da Arousa non acaben pagando”.

Un reciente informe de Secretaría da cobertura a votar hoy la vicepresidencia y complica el posible recurso socialista



Desde Esquerda Unida de O Grove, otra de las piezas clave en un hipotético paso de salida de aquel municipio, José Antonio Otero confirma que sí hubo ya contactos por parte del alcalde socialista, José Cacabelos, para explorar una posible retirada del servicio comarcal de promoción turística. Anuncia su voto hoy en contra de las pretensiones del PP e, incluso, del presupuesto comarcal si este significa aprobar la liberación de Aspérez. “Non se buscou o consenso e, polo tanto, nós non imos apoiar o orzamento”.

En cuanto a la posible reacción de O Grove, donde el PSOE gobierna en minoría y el apoyo de otras fuerzas de izquierda sería clave a nivel municipal, “valoramos todas as opcións”, explorando la vía del abandono, por ejemplo, del servicio comarcal de promoción turística. Un departamento donde tampoco ven lógico el nuevo salario para Aspérez.

El caso cambadés

En Cambados la jugada de la izquierda es más complicada, porque el gobierno es a cuatro. Además de sumar la voluntad del BNG, el PSOE aquí debería contar también con la de Somos y Pode.



Los de Tino Cordal, aunque sin presencia en el plenario de Exposalnés, sí serían por tanto clave en la ecuación de lo que se plantee hacer el PSOE en Cambados si hoy se produce la fractura comarcal. “Sería moi positivo para a comarca que a Mancomunidade funcionara. E antes funcionaba bastante ben. A min dame pena que a situación siga estando como está, opina Cordal.



En cuanto al posible apoyo a salidas de servicios comarcales, “habería que velo. Porque está claro que hai unha serie de contratos e haberá que analizar e ver polo miúdo. Pero estamos vendo que tampoco se convocan os plenos (comarcais) como ten que ser”. “Antes había un ambiente de consenso”, “roto por cuestións partidistas”, de las que responsabiliza, en primer lugar, al PP.

Abal Varela, el “no” a la salida

Quien se muestra decidido a no dar ni un paso atrás en la presencia de Cambados en la Mancomunidade es José Ramón Abal. El edil llave de gobierno, reitera que en Pode están “moi contentos” con el funcionamiento de la entidad comarcal. Sin entrar en las cuestiones políticas de fondo, afirma rotundo que “non imos saír, está funcionando moi ben”. “Todo o contrario, habería que aumentar” servicios comarcales, reforzando, por ejemplo, el parque de maquinaria. Abandonar servicios o la salida que puedan plantear los socialistas es algo que queda para este concejal clave “descartado totalmente”. Por ello, la posible reacción socialista en este municipio parece, de entrada, muy limitada.

La vía de recurrir pierde fuerza

Entretanto, el PSOE estudiará si presenta o no recurso a lo que se apruebe hoy. En principio, el frente jurídico podría ser contra la elección de la vicepresidencia, acogiéndose aquí a una lectura restrictiva de los estatutos, que dictan que esta elección se realizará en la sesión constitutiva de la entidad. No obstante, un informe de Secretaría trasladado esta semana apela a una lectura amplia, lo que daría cobertura a la votación de esta tarde.