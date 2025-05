El PP valora tomar medidas ante la “pataleta” de cambiar de asiento en Pleno a Matías Cañón

El PP de A Illa se reserva “a adopción das medidas que considere oportunas para a defensa dos seus dereitos” y del popular Matías Cañón, tras la decisión del ejecutivo de cambiarlo de asiento en Pleno, separándolo del grupo popular, al ser formalmente un concejal no adscrito.



Los conservadores consideran un simple formalismo esta condición, “un proceso administrativo e burocrático bastante complexo” que tiene su origen en la normativa contra el transfuguismo. En el caso de Cañón, no pudo entrar al grupo popular en la Corporación porque había sido apartado del PP antes de las elecciones, aunque posteriormente fue rehabilitado en el partido. Por eso, a pesar de la formalidad, “Matías Cañón é, a todos os efectos, o voceiro municipal do PP da Illa de Arousa e o líder da formación”, afirman en el PP.



“Tanto o PSOE como o BNG de A Illa son coñecedores desta situación” y opinan que “a intención do alcalde, Luis Arosa, obrigado polo Bloque, de cambiar a Matías Cañón de bancada para que non estea cos seus compañeiros do PP só obedece a un intento desesperado de tentar confundir aos veciños, de satisfacer a habitual política de xenreira do Bloque e de acosar, discriminar e castigar a Matías Cañón simplemente por ter gañado as pasadas eleccións municipais” y “polo temor a que volva suceder en 2027 e perdan o goberno local”, afirman.



Creen que “esta decisión do alcalde é arbitraria e inexplicable, tal e como demostrou balbuceando no Pleno cando se lle preguntou”. Consideran también que se incumplió la normativa, porque la decisión de repartir los asientos debe tomarla el alcalde, pero, insisten, tras oír a los portavoces y de forma que se facilite el recuento durante la emisión de votos.