La primera reunión entre la izquierda y Cambados Pode se atasca en el posible reparto de áreas de gobierno

Las negociaciones para formar gobierno en Cambados comenzaron esta semana, pero sin resultados de ningún tipo. Pode se ha reunido con la izquierda y el PP, pero con diferentes avances y emplazándose mutuamente a seguir con los encuentros en la que entra. No queda otro remedio, el Pleno de investidura se celebrará el sábado y ni la izquierda ni los conservadores quieren llegar a entonces como en 2015, con cosas en el aire y nada cerrado.



La reunión liderada por el PSOE de Samuel Lago fue a cuatro bandas y, según lo explicado por el aún alcalde, fue en la que más se profundizó. “Falamos do programa e non había moitas discrepancias e as que hai, non son insalvables”, expuso. Las diferencias de criterio llegaron al hablar del reparto de áreas y el funcionamiento de un posible cuatripartito: “Aí non avanzamos moito e quedamos de falar a próxima semana despois de que cada agrupación fale internamente”, expuso Lago sin entrar en más detalles sobre lo que piden unos y otros en aras de no enturbiar las negociaciones. Sí avanzó que no parecer haber desacuerdo con que él mantenga la Alcaldía tras lograr el mayor número de actas, cuatro en total y además, el pacto autonómico ya le garantiza el sí del Bloque, con lo cual ya tiene seis votos para el sábado.



La situación para reeditar aquel pacto de hace ocho años no es la misma. El partido de José Ramón Abal Varela debe ser cauteloso, pues de no fructificar el pacto con estas fuerzas, el Partido Popular podría gobernar en minoría y haber recuperado la Diputación de Pontevedra también es una baza. No obstante, su candidata, Sabela Fole, está dispuesta a negociar, incluso con otras fuerzas como Somos Cambados. “Queremos falar con Tino Cordal –esta semana estuvo fuera de Cambados– porque Liso González –candidato del BNG– xa dixo nunhas declaracións que farían o posible para que non gobernara o PP, así que no hai viabilidade, e co PSOE estamos valorándoo internamente”, explicó.



De momento, solo se ha reunido con Pode, pero según la popular, que fue la ganadora de la cita tras lograr ocho concejales, fue un encuentro “moi informal, de toma contacto, e non hai nada enriba da mesa”, aseguró. “Quedamos en volver a reunirnos, en que el –por Abal Varela– contacte con nós para profundizar”.

Quedarse en la oposición

Fole no pone ningún plazo, pero también advierte que “non queremos prolongar máis do debido” las conversaciones ni están dispuestos a marear la perdiz y “se temos que quedar na oposición, quedamos”, añadió. Además, quiere realizar este proceso con “transparencia, debémonos á xente e é de xustiza que saiba o que está pasando”, declaró. De hecho, disculpó su silencio de los últimos días y argumentó que en ningún caso responde a una estrategia política si no a una coincidencia de una serie de circunstancias sobrevenidas en su trabajo y al hecho de que “aínda non hai nada”.



Así las cosas, parece difícil augurar cómo será el nuevo gobierno cambadés. El regidor en funciones ve posibilidades a sus intentos: “Non hai nada pechado, é máis ben unha cuestión de vontade. Se Pode ten vontade, non vai haber dificultades para chegar a un acordo ao non haber plantexamentos fóra de lugar. Ten que saber con quen quere pactar, á esquerda ou á dereita”, añadió.



Cabe recordar que Abal Varela ostentó las concejalías de Obras y Urbanismo en aquel gobierno de 2015-2019 y además, durante las negociaciones previas insistió bastante en obtenerlas, así que ahora podría intentar recuperarlas de manos de PSOE y Somos, que eran sus titulares hasta ahora. Son áreas valiosas para que luzca el trabajo político y él tiene un edil. Abal no ha querido entrar en especificaciones en estos días, se ha limitado a indicar que el cumplimiento de su programa es una cuestión prioritaria y que harán lo mejor para los vecinos.