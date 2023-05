El PSOE de Cambados realiza una "escoita activa" de los colectivos vecinales ante de cerrar su programa electoral

El candidato del PSOE y actual alcalde de Cambados, Samuel Lago, prosigue con su ronda de reuniones sectoriales con diferentes colectivos antes de cerrar su programa electoral. Fuentes del partido indicaron que se trata de una "escoita activa que permitirá incorporar á liña de traballo para os vindeiros catro anos todas as suxestións que son trasladadas pola cidadanía".

El alcaldable va acompañado de otros miembros de su candidatura y los encuentros se realizaron durante varias semanas para "pulsar as necesidades reais da veciñanza e implementar no programa as accións concretas que permitan a súa solución".

Un momento de la reunión mantenida con la asociación de comercio Cambados Zona Centro

Así, han mantenido encuentros con la Asociación de Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo, la dirección de los centros escolares, la asociación de bateeiros, las ANPA, Cambados Zona Centro, la Confraría de Pescadores, los clubs deportivos y diferentes colectivos empresariales y económicos. En los próximos días será el turno de los empresarios del polígono, los clubs de veteranos y jubilados, además de diferentes encuentros parroquiales.

“Sabemos que quedan cousas por facer e antes de deseñar a nosa folla de ruta queremos escoitar á xente; tomamos nota de todo o que nos aportaron e intentaremos buscarlle encaixe no programa; esta ronda de contactos, con colectivos dos que sempre estou cerca desde a miña responsabilidade da Alcaldia, serviu sobre todo para poñernos a súa disposición e traballar conxuntamente polo desenvolvemento de Cambados”, apuntó Lago.