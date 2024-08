El PSOE carga contra el gobierno de Vilanova por la plaza: “Tiveron máis dun ano para facer a obra”

El PSOE de Vilanova ahondó ayer en las críticas al gobierno local por la renuncia a los 1,5 millones de fondos Next Generation para la reforma de la plaza de abastos y creación de su mercado gastronómico. La renuncia se produce por la imposibilidad de ejecutar la obra en el plazo de justificación de la ayuda, margen ya demasiado corto, habida cuenta de los dos procedimientos desiertos anteriores para intentar adjudicarla.

El alcalde, el popular Gonzalo Durán, echó la culpa esta semana de la falta de plazo al Gobierno de Pedro Sánchez y ayer los socialistas salieron en tromba contra el primer edil.



“Desde o Partido Socialista queremos aclarar as mentiras de Durán”, califican: “o proxecto da praza de abastos non tiña un prazo de catro meses, o que non foron é capaces a licitar a obra” en tiempo, lamentan. “Tiveron dúas licitacións desertas, que foron retrasando a obra”.

“Igual, na primeira licitación xa terían que ter revisado o proxecto, como xa dixera o PSOE na primeira comisión. Pero non, eles, coa súa nula capacidade, decidiron seguir adiante”. Es más, señalan que “en novembro de 2023 pediron unha prórroga, que se concedeu”. “Tiñan máis dun ano para facer a obra, pero este desgoberno non ten capacidade para facer obras”. “Si para prometelas en campaña”, critican, pidiendo “responsabilidades”.