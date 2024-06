El PSOE denuncia que Aspérez cobrará más de 26.000 euros por algo que “antes facíase gratis”

La Presidencia de la Mancomunidade do Salnés propone que José Manuel Aspérez cuente con un sueldo de 26.400 euros anuales por sus funciones como delegado comarcal de Turismo. Proposición que tendrá que ser aprobada en el próximo pleno, el primero convocado después de que el PP pudiera sacar adelante la moción de censura presentada al gobierno socialista. De ser aprobada, sería la primera vez que un cargo político recibe un sueldo por desempeñar estas funciones.



Los alcaldes y concejales del PSOE tachan de “error” y “línea roja” esta decisión. “É unha vergonza, o que facíamos ata agora gratis, agora o vai facer un trásfuga cobrando”, señaló Marta Giráldez, acompañada del resto de socialistas tras registrar una solicitud de pleno extraordinario en la sede de la Mancomunidade en Cambados. A la cantidad de más de 26.000 euros (en doce mensualidades con prorrateo de dos pagas extra), indicó Giráldez, se deberán sumar aproximadamente unos 10.000 euros de Seguridad Social.



La oposición aprovechó esta oportunidad para indicar que, desde que David Castro Mougán es presidente, la Mancomunudade, “está totalmente secuestrada”. Añadiendo que “pagamos o que nos corresponde pero non sabemos nada da xestión”. Resaltando que no se han puesto en contacto con ellos en ningún momento, ni tampoco se han celebrado plenos para consensuar las decisiones entre los diferentes partidos políticos.



La convocatoria del pleno, presenta otro punto controvertido para los socialistas: la elección del cargo de vicepresidente. Sobre este asunto, Marta Giráldez señala que es otro error, indicando que existen alcaldes del PP que podrían desempeñar ese cargo, sin necesidad de elegir a una persona que se encuentra en la oposición, haciendo referencia a la cambadesa Sabela Fole.



Alcaldes y concejales del PSOE solicitan a Castro que rectifique. “Aínda está a tempo, queda máis dunha semana para o pleno. Que non de un paso que vaia conseguir que rache o consenso de toda unha comarca”, declaró Giráldez.



Por su parte, el BNG se sumó ayer a las protestas contra las propuestas del PP, denunciando que “prosegue a feira na Mancomunidade”. Definiendo como escandaloso el salario propuesto para Aspérez e innecesaria su liberación. “Só responde ao pago da compra da vontade do vogal pasa asinar a moción”, afirman en su comunicado.



Indican, además, que este acuerdo “pon en risco a propia continuidade da Mancomunidade, marcando unha nova cota de irresponsabilidade para o PP”. El BNG continúa su crítica a la presidencia de Mougán comentando que no se ofrece ningún tipo de mejora en la gestión, ni proyectos, ni estabilidad política.

Presidencia rotatoria

En el escrito presentado en la Mancomunidade por los socialistas, además de solicitar explicaciones sobre las acciones, decisiones y proyectos emprendidos por la presidencia durante estos casi seis meses, también proponen la modificación de los estatutos. “Que a presidencia sexa rotatoria, que pase polas mans de todos os partidos políticos, porque estamos aquí voluntariamente”, explicó Giráldez.



Propuesta que en su día fue sugerida por Durán en el año 2019 y rechazada por los socios del PSOE de ese momento.



Sobre esto, los socialistas declararon que “posiblemente foi un erro non facelo, e temos que asumir os erros”. Esta recomendación, indican los socialistas, se relaciona con que “a Mancomunidade non é un órgano político en sí, senón unha asociación voluntaria”.



Por otro lado, los socialistas también criticaron otro de los temas controvertidos que se tratarán en el pleno: el presupuesto de la Mancomunidade para el 2024. En este caso, apuntan que no han sido informados, lo que, según ellos indica que “o PP cando chega ás institucións as secuestra, actúa de unha forma totalmente dictatorial e non o vamos a permitir”.



En sus declaraciones también denuncian que hasta ahora los presupuestos siempre habían sido consensuados entre todos los miembros en los diferentes plenos mientras que “nesta ocasión xa nos vén un documento totalmente masticado, o que se nos pón a disposición para que o podamos ver para o pleno”.



El pleno en el que se resolverán todas estas cuestiones se celebrará el viernes 14 de junio en la sede de la Mancomunidade do Salnés en Cambados.



Otros puntos a tratar serán la aprobación del acta de la sesión anterior o la propuesta de mutación de los espacios para la recarga de vehículos eléctricos.